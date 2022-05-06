В Севастополе открылась диорама штурма Сапун-горы

Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" возобновила работу после реставрации, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.
"Диорама сейчас уже работает для посетителей", - сказала представитель музея.
По данным пресс-службы, Музеем-заповедником героической обороны и освобождения Севастополя были выполнены работы по реставрации и современному техническому оснащению здания диорамы. При выполнении работ обеспечена защита живописного полотна и предметного плана. Основным принципом работ по реставрации стало сохранение исторической подлинности всех элементов, применение приемов и материалов, максимально соответствующих времени.
Планируется, что экспозиционный зал, расположенный на первом этаже здания, станет доступным для посетителей позднее - сотрудники музея готовят масштабную реэкспозицию.
Сапун-гора - отрог Внешней гряды Крымских гор, возвышающийся над пригородом Севастополя. Здесь находился один из рубежей во время обороны города, а при освобождении здесь проходил один из наиболее значимых штурмов. Первый военно-полевой музей был открыт через год после освобождения Севастополя, а сейчас на высоте большой мемориальный комплекс, включающий парк, часовню, мемориальные стены, обелиск воинам-освободителям и вечный огонь, диораму штурма Сапун-горы и выставку военной техники под открытым небом.
Севастополю присвоено звание города-героя. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.