В Севастополе открылась диорама штурма Сапун-горы

Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" возобновила работу после реставрации, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.

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"Диорама сейчас уже работает для посетителей", - сказала представитель музея.

По данным пресс-службы, Музеем-заповедником героической обороны и освобождения Севастополя были выполнены работы по реставрации и современному техническому оснащению здания диорамы. При выполнении работ обеспечена защита живописного полотна и предметного плана. Основным принципом работ по реставрации стало сохранение исторической подлинности всех элементов, применение приемов и материалов, максимально соответствующих времени.

Планируется, что экспозиционный зал, расположенный на первом этаже здания, станет доступным для посетителей позднее - сотрудники музея готовят масштабную реэкспозицию.

Комплекс на Сапун-горе

Сапун-гора - отрог Внешней гряды Крымских гор, возвышающийся над пригородом Севастополя. Здесь находился один из рубежей во время обороны города, а при освобождении здесь проходил один из наиболее значимых штурмов. Первый военно-полевой музей был открыт через год после освобождения Севастополя, а сейчас на высоте большой мемориальный комплекс, включающий парк, часовню, мемориальные стены, обелиск воинам-освободителям и вечный огонь, диораму штурма Сапун-горы и выставку военной техники под открытым небом.