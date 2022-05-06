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2 часа назад

Конь Дон Кихота станет главным героем бесплатного онлайн-спектакля

Партнерский материал

В воскресенье, 8 мая, пройдет очередной показ спектакля в рамках бесплатного театрального фестиваля Onlife IDEA Fest. На этот раз свое видение «Дон Кихота» представит Арам Оганнесян, заслуженный актер Армении.

Конь Дон Кихота станет главным героем бесплатного онлайн-спектакля
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Фантазия, ирония и даже где-то сумасшествие великого рыцаря от литературы всех времен и народов Дон Кихота Ламанчского раскроются в спектакле от лица его коня и верного друга Росинанта. Зрители убедятся, что у хитроумного идальго не менее смышленый и высокопарный четвероногий друг.

«Искусство достойно держаться в седле»,

— считает этот быстроногий скакун. И пусть односельчанам идальго он видится старой, худой, хромающей на все четыре ноги клячей. Росинант с хозяином живут в возвышенном мире фантазий и предлагают отправиться с ними зрителю на часовую экскурсию, чтобы вместе «сражаться под маской безумия во имя светлой мечты» с ветряными мельницами и любой несправедливостью.

Режиссер предлагает зрителю в очередной раз проверить на прочность гениальную донкихотскую формулу — превратить средство в идею — и потренировать иррациональное мышление.

Допускаются к просмотру только люди и кони с отличной фантазией.

Традиционно после окончания спектакля пройдет его обсуждение вместе с режиссером, актером и приглашенными экспертами. Все зрители смогут высказать свое мнение и задать вопрос другим участникам дискуссии.

Получить бесплатный билет можно на сайте.

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