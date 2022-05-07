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1 час назад

Московский шаурмист пожаловался на неблагодарных клиентов

Мослента

Шаурмист из Киргизии Арслан, много лет работающий на точке быстрого питания в Москве, пожаловался «Мосленте» на неблагодарных и излишне любопытных клиентов.

Московский шаурмист пожаловался на неблагодарных клиентов
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам Арслана, он любит свою работу и получает от нее удовольствие, но день может быть испорчен неблагодарными людьми.

«Бывает обидно, когда ты стараешься и пытаешься быть дружелюбным, а человек молча уходит и хлопает дверью. Одна такая ситуация может подкосить тебя, и весь рабочий день пойдет не по сценарию», — объяснил повар.

Он рассказал, что некоторые клиенты переходят черту и начинают проявлять особое любопытство. Они любят задавать некорректные вопросы о зарплате, графике, материальном и семейном положении.

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