Московский шаурмист пожаловался на неблагодарных клиентов

Шаурмист из Киргизии Арслан, много лет работающий на точке быстрого питания в Москве, пожаловался «Мосленте» на неблагодарных и излишне любопытных клиентов.
По словам Арслана, он любит свою работу и получает от нее удовольствие, но день может быть испорчен неблагодарными людьми.
«Бывает обидно, когда ты стараешься и пытаешься быть дружелюбным, а человек молча уходит и хлопает дверью. Одна такая ситуация может подкосить тебя, и весь рабочий день пойдет не по сценарию», — объяснил повар.
Он рассказал, что некоторые клиенты переходят черту и начинают проявлять особое любопытство. Они любят задавать некорректные вопросы о зарплате, графике, материальном и семейном положении.