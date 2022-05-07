Десять калифорнийских морских свиней могут выжить — ученые

Калифорнийская морская свинья, или вакита, находится под угрозой вымирания — сейчас в мире существует около десяти особей этого вида. Однако результаты генетического анализа показали, что популяция еще не пострадала от близкородственных скрещиваний и имеет шансы на восстановление, но только в том случае, если вакиты не будут погибать в рыболовных сетях.

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Калифорнийская морская свинья, или вакита, — редкий вид зубатого кита. На сегодня эти животные обитают только в Калифорнийском заливе у берегов Мексики, а популяция насчитывает около десяти особей. Морские свиньи страдают от действий человека, в особенности от незаконных рыболовецких сетей, в которых вакиты запутываются и погибают. Ранее считалось, что эти животные обречены на вымирание, но команда ученых из США, Мексики, Франции и Нидерландов показала, что популяция сохранила достаточную генетическую устойчивость, чтобы вид смог восстановиться. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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Ученые исследовали ДНК, выделенную из образцов ткани вакит, собиравшихся с 1980-х годов. Генетический анализ показал, что вид появился около 2,5 миллиона лет назад и адаптировался к жизни в мелководной северной части Калифорнийского залива. Численность этого вида колебалась в пределах нескольких тысяч, то есть вакиты всегда были более редкими, чем многие другие морские млекопитающие.

Небольшой размер естественной популяции вакит, по-видимому, снизил риск, связанный с инбридингом — близкородственными скрещиваниями, ведущими к накоплению нежелательных мутаций. Генетическое разнообразие этих животных не было высоким, следовательно, был ниже риск появления опасных мутаций.

Нежелательные генетические варианты часто передавались потомкам сразу от двух родителей, это приводило к гибели животных и очищало популяцию от опасных мутаций. Для крупных популяций характерно как большее генетическое разнообразие, так и большее число опасных мутаций, которые, однако, редко проявляются.

При резком сокращении крупной популяции риск инбридинга возрастает. Оба родителя с большей вероятностью будут иметь опасную мутацию, которая приведет к гибели потомства. Вероятно, численность вакит резко снизил рыболовный промысел в Калифорнийском заливе, но негативные последствия инбридинга еще не успели проявиться. Немногие оставшиеся вакиты по-прежнему демонстрируют широкое генетическое разнообразие прежней популяции.