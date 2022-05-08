Известный режиссер вспомнил популярную пивную советской Москвы

О популярной пивной советской Москвы вспомнил известный режиссер Рашид Нугманов. Его процитировало интернет-издание «Москвич Mag».

Фото: Мослента Мослента

Уроженец Алма-Аты, Нугманов впервые побывал в Москве в 1973 году, за десять лет до своего поступления во ВГИК. Однако уже тогда ему довелось побывать в располагавшейся на полпути между общежитием ВГИКа и самим институтом пивной, которую прозвали «Парламентом».

«Вполне естественно, что эта пивная стала местом сбора студентов всех мастерских в свободное от занятий время. В 1973-м в ней уже собирался московский бомонд бессребреников. Отсутствие мелочи в карманах с лихвой окупалось избытком идей, а хорошее неразбавленное пиво помогало развязать язык», — поделился воспоминаниями создатель фильма «Игла».

Нугманов отметил, что в «Парламенте» в то время завязывались дружба и творческие тандемы, какими бы иллюзорными они не казались сегодня.