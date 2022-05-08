Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
4 часа назад

Известный режиссер вспомнил популярную пивную советской Москвы

Мослента

О популярной пивной советской Москвы вспомнил известный режиссер Рашид Нугманов. Его процитировало интернет-издание «Москвич Mag».

Известный режиссер вспомнил популярную пивную советской Москвы
Фото: МослентаМослента

Уроженец Алма-Аты, Нугманов впервые побывал в Москве в 1973 году, за десять лет до своего поступления во ВГИК. Однако уже тогда ему довелось побывать в располагавшейся на полпути между общежитием ВГИКа и самим институтом пивной, которую прозвали «Парламентом».

«Вполне естественно, что эта пивная стала местом сбора студентов всех мастерских в свободное от занятий время. В 1973-м в ней уже собирался московский бомонд бессребреников. Отсутствие мелочи в карманах с лихвой окупалось избытком идей, а хорошее неразбавленное пиво помогало развязать язык», — поделился воспоминаниями создатель фильма «Игла».

Нугманов отметил, что в «Парламенте» в то время завязывались дружба и творческие тандемы, какими бы иллюзорными они не казались сегодня.

Ранее режиссер Артем Михалков вспомнил о жизни по соседству со знаменитым советским поэтом, музыкантом и актером Владимиром Высоцким в Москве.

Места,Артем Михалков,Рашид Нугманов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители