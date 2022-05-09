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3 часа назад

В Ирландии продается паб возрастом почти в 200 лет

Газета.Ru

В ирландском городе Бирре выставлен на продажу паб Chestnut, построенный еще в 1823 году. Об этом сообщает Irish Mirror.

В Ирландии продается паб возрастом почти в 200 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бар-ресторан выставил на продажу аукционный дом Donal Boyd. В описании заведение называют культовым и сообщают, что в нем два этажа, пять отдельных помещений и проход во внутренний двор, полностью закрытый.

"Он находится в великолепном, премиальном месте в самом сердце центра Бирра, выходя фасадом непосредственно на Грин-Стрит. Снаружи здания и внутри его можно увидеть оригинальные элементы георгианской эпохи",

- сообщают потенциальным покупателям.

За время существования паба его оснастили дополнительными курительной зоной и открытой площадкой. Отмечается, что в пабе есть как открытые помещения, так и комнаты, предназначенные для частных мероприятий. В описании также указывается, что паб неоднократно становился местом проведения разнообразных фестивалей, концертов и свадеб. Нынешние владельцы управляют заведением с 1999 года.

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