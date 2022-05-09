В Ирландии продается паб возрастом почти в 200 лет

В ирландском городе Бирре выставлен на продажу паб Chestnut, построенный еще в 1823 году. Об этом сообщает Irish Mirror.

Бар-ресторан выставил на продажу аукционный дом Donal Boyd. В описании заведение называют культовым и сообщают, что в нем два этажа, пять отдельных помещений и проход во внутренний двор, полностью закрытый.

"Он находится в великолепном, премиальном месте в самом сердце центра Бирра, выходя фасадом непосредственно на Грин-Стрит. Снаружи здания и внутри его можно увидеть оригинальные элементы георгианской эпохи",

- сообщают потенциальным покупателям.