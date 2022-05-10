Подо льдом Антарктиды обнаружили древнее озеро

"Это озеро, вероятно, хранит записи всей истории Восточно-Антарктического ледяного щита, его зарождения более 34 миллионов лет назад, а также его роста и эволюции в течение ледниковых циклов с тех пор", - сказал Дон Бланкеншип, один из авторов статьи.