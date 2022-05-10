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1 час назад

Подо льдом Антарктиды обнаружили древнее озеро 50 километров длиной

Газета.Ru

Под антарктическим ледяным щитом нашли огромное озеро. Статья об этом опубликована в журнале Geology.

Подо льдом Антарктиды обнаружили древнее озеро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Озеро обнаружили с помощью самолета с георадаром и набором гравиметров и магнитометров. Его назвали Снежный Орел. Первоначально ученые заподозрили существование озера и вмещающего его каньона, когда заметили гладкую впадину на спутниковых снимках ледяного щита.

"Это озеро, вероятно, хранит записи всей истории Восточно-Антарктического ледяного щита, его зарождения более 34 миллионов лет назад, а также его роста и эволюции в течение ледниковых циклов с тех пор", - сказал Дон Бланкеншип, один из авторов статьи.

Снежный Орел достигает длины около 50 километров, ширины 15 километров и глубины 200 метров. Отложения на дне имеют глубину 300 метров, и могут включать речные отложения старше самого ледяного щита. Таким образом, нижний слой осадка мог образоваться до покрытия Антарктиды льдом. Поэтому ученым важно его исследовать, чтобы реконструировать условия той эпохи.

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