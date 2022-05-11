Что искать российскому туристу в Гусь-Хрустальном

Город Гусь-Хрустальный расположен в Мещере, на реке Гусь. Сам он небольшой и тихий, но может рассказать по-настоящему увлекательную историю российской стекольной промышленности, ведь именно здесь купцы Мальцовы в XVIII веке открыли одну из первых фабрик, занимающихся производством стекла и хрусталя. «Лента.ру» рассказывает об истории гусевского хрустального промысла и о том, чем город может удивить туриста.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сдвинем бокалы!

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Каждый праздник в советской, а потом и в российской семье сопровождался звоном хрустальных бокалов. Тонкий звук, похожий на звон валдайского колокольчика, всегда сопровождал застолье и знаком всем с детства. В нашем представлении хрусталь, как правило, предстает в виде граненого бесцветного бокала, тем не менее он может быть совершенно разным.

Изощренных форм вазы, предметы интерьера и даже разноцветные хрустальные статуэтки диковинных животных — все это выходит из-под умелых рук мастеров легендарного завода в городе Гусь-Хрустальный.

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Хрусталь — не простое стекло. Его шихта — то есть смесь исходных материалов — состоит из соды, песка, поташа и свинца. Причем именно оксид свинца определяет то, насколько качественной будет хрустальная масса. Здесь все просто: чем его больше, тем прозрачнее и звонче конечный продукт.

Смесь закладывается в печь, где ее варят примерно 12 часов. Конечно же, шихта разного цвета варится отдельно. Потом наступает пора придания массе формы. Для каких-то элементов — например, для ножки бокала — используются готовые формы, а вот сложные элементы из горячей массы вручную формирует мастер. Причем тут чрезвычайно важны опыт и квалификация: масса очень быстро остывает, чуть зазеваешься — и заготовка испорчена. А дальше — шлифовка и огранка.

Хрусталь для России

Хрусталь в России производят в нескольких городах, но самые известные заводы, в том числе Гусевской хрустальный завод, находятся в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Вообще, первые стекольные заводы появились в России только в начале XVII века. Окна делали из слюды, посуду — из глины и металла, зеркала завозили из Западной Европы. И даже когда отечественные стекольные заводы начали появляться, это были очень небольшие предприятия, обслуживающие довольно узкие ниши — например, царский аптекарский приказ.

Та же ситуация сохранилась при Петре I, и хотя отрасль постепенно развивалась в новой столице Санкт-Петербурге, в целом она все так же обслуживала то, что сейчас назвали бы «премиум-сегментом рынка», и находились в собственности государства.

Массовое частное производство посуды из стекла и хрусталя первыми начали фабриканты Мальцовы в 1723 году. В 1756 году один из них, Аким Мальцов, перенес хрустальную мануфактуру, находившуюся до этого в Можайском уезде, на речку Гусь. Здесь был построен завод Гусь-Хрустальный, названный так, чтобы отличать его от Гусь-Железного — железноделательного завода фабрикантов Баташевых, находящегося неподалеку

Особенное развитие стекольная промышленность в России получила во второй половине XVIII века, и здесь Гусь-Хрустальный играл ключевую роль, как и другой завод Мальцовых — в Дятьково. Потом фабриканты построили и другие заводы, выпускавшие более полутора миллионов штук хрустальных изделий.

Гусевская хрустальная фабрика была основным поставщиком стеклянной посуды на российском рынке. Благодаря быстрому развитию производства и открытию новых заводов она наполнила рынок недорогим и качественным товаром. Фабрика в больших количествах производила простые незамысловатые изделия: банки, стаканы, кружки, которые не подвергались никакой декоративной обработке.

В то же время завод выпускал ограниченные партии посуды для зажиточной части населения. Это была продукция посложнее и покрасивее: фигурные предметы обихода, чаще всего графины и бутыли в виде животных. Такую «потешную» посуду делали и раньше мелкие ремесленники, но на заводе ее производство было поставлено на поток.

Что касается хрусталя, то его стали варить на Гусевской фабрике с самого момента ее основания, и даже раньше — еще до того, как производство перенесли на речку Гусь. За основу был взят богемский — то есть чешский — хрусталь.

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Тут важно пояснить, что, конечно, хрусталь, изготавливаемый заводским способом, не имеет отношения к горному хрусталю. Свое название он получил за внешнюю схожесть с горным, и обрабатывать его можно было похожим способом. Способ гравировки и огранки этого твердого кристаллического стекла первым разработал Кашпар Леман, получивший на него патент в 1609 году.

Чешский хрусталь быстро завоевал популярность на европейском рынке, а гусевский, появившийся позже, буквально захватил рынок российский. Несмотря на более низкую цену, чем у чешских изделий, качество гусевского хрусталя практически не уступало западному

Позже, в XIX веке, Гусевский завод был переведен на изготовление исключительно хрусталя, а дешевое стекло выпускали другие заводы Мальцовых. Тогда основным рынком его сбыта стал Санкт-Петербург и царский двор в частности. Гусевский хрусталь поставлялся и в пригородные дворцы, а в 1841 году в течение четырех месяцев завод выполнял царский заказ на сервиз для 700 персон. Еще через несколько лет, в 1857 году, Гусевскому заводу было разрешено изображать на своих изделиях государственный герб.

Гусевский хрусталь отличает о зарубежного богатство природных мотивов и растительный узор. Мастера Травниковы, произведения которых особенно ценились на заводе, делали акцент не на деталях воспроизведения флоры, но на тщательном подборе букета эндемических для России растений. В отличие производителей европейского хрусталя, гусевские мастера славились тонкой гравировкой, не идущей в глубь материала.

Смутные времена

К началу XX века российская хрустальная промышленность постепенно пришла в упадок. Благодаря механизации труда возникла идея о том, что работу мастера можно заменить готовыми пресс-формами. Машинные изделия старались сделать похожими на произведения ручного труда, над которыми работали искусные мастера с алмазным резцом.

Когда же началась Первая мировая война, рынок хрусталя рухнул. Упал спрос, были нарушены логистические цепочки, известные мастера ушли на фронт. Советская власть Гусевский завод национализировала, и он был переведен на выпуск ширпотреба. Впрочем, о художественной составляющей не забывали, но на эстетическую ценность изделий практически не обращали внимание, ориентируясь на дореволюционный набор форм и узоров мальцовских заводов. Как констатировалось в постановлении Совнаркома от 1934 года, «производство высококачественной и художественной посуды сведено к ничтожным размерам».

Положение изменилось только в середине 30-х годов, когда Гусевскому заводу было разрешено выпускать полный ассортимент сортовой посуды и была введена штатная должность художника. Основными мотивами новой росписи и гравировки стали современные советские сюжеты, изображение исторических личностей и героев государства рабочих и крестьян. Так, например, была выпущена серия посуды с видами павильонов ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, позднее — ВДНХ).

Вскоре началась Великая Отечественная война, в годы которой завод не работал, но после ее окончания вновь вошел в строй. В течение пары послевоенных лет он выпускал стеклянную посуду, однако уже в 1948 году приступил к выпуску фирменного хрусталя, по своим формам и гравировке практически не отличавшегося от довоенных образцов.

В 1950-х годах на завод пришло много новых мастеров, которые стали внедрять новые техники. В то время страна заново открывала для себя русский фольклор, поэтому в росписи и гравировке начали преобладать сказочные мотивы.

В позднесоветское время завод активно развивался, появлялись новые цеха, было налажено производство свинцового хрусталя и цветного стекла, которое окрашивалось окислами редкоземельных элементов. Продукция Гусевского завода брала многочисленные премии на различных выставках

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Однако потом случилось то, чего никто не ожидал: Советский Союз развалился, экономика была переведена на рыночные рельсы, и это, конечно же, сказалось на работе предприятия. Разные его цеха приобрели разные владельцы. Доходило до того, что продукция одного из них продавалась другому. Все это привело к тому, что в 2012 году Гусевский хрустальный завод перестал существовать в изначальном виде.

К счастью, на этом его история не закончилась. В 2013 году хрустальный завод открылся вновь, уже в новом формате. Вместо потребительской посуды завод переключился на изготовление эксклюзивных сувениров по индивидуальным заказам. Новый хозяин завода Алексей Русаковский тогда говорил: «Все вековые традиции будут сохранены. Но мы не будем делать обычные фужеры, рюмки, стаканы, рога, которые стояли у всех по сервантам. Потому что такая массовая продукция сегодня никому уже не интересна. Как не было заводов по производству картин Репина, так нельзя и ставить на поток произведения хрустального искусства».

Промышленная история

Тогда же, в 2013 году, началась реализация проекта «Город мастеров», который включает в себя туристический маршрут, позволяющий туристам узнать историю создания промысла, побывать на производстве и купить сувениры на память.

В маршруте туристической поездки по стране город Гусь-Хрустальный — одна из интереснейших точек. В свое время он входил в состав малого Золотого кольца России. Нетрудно догадаться, своим существованием город обязан именно Мальцовским стекольным заводам, которые здесь являются градообразующими предприятиями.

Тем не менее здесь есть на что посмотреть и кроме хрусталя и его производства. Например, Георгиевский собор, красивейшее здание которого было построено по проекту архитектора Л.Н. Бенуа в старорусском стиле. Собор был открыт в 1903 году. Архитектор писал о нем: «В этот храм я вложил все, что мог, и, может быть, он останется лучшим из моих творений». В годы советской власти здание храма пришло в упадок, однако в последние годы было восстановлено. Центральное место в нем занимает картина Васнецова «Страшный суд», которая тоже была отреставрирована.

Но, конечно, без хрусталя — какой Гусь-Хрустальный? Далеко ходить не надо: выставка изделий из него находится прямо в соборе, в музее хрусталя. Здесь представлена буквально вся история промысла — от XVIII века до современного производства. Экспозиция постоянно пополняется новыми изделиями.

Помимо хрустального производства, именно церкви — основные достопримечательности города. Из Георгиевского собора стоит пойти в направлении Свято-Троицкого храма, поражающего росписью стен, а оттуда — к каменной часовне Святой Варвары, построенной в 1885 году на месте деревянной.

Посмотрев на храмы, можно прогуляться по улицам города, на которых до сих пор стоят настоящие старинные памятники гражданской архитектуры — мальцовские дома, построенные во второй половине XIX века. Красивые и опрятные, с нарядными наличниками, они были построены специально для работников завода предпринимателем-стеклоделом и благотворителем Василием Мальцовым.

Неподалеку от города расположен национальный парк «Мещера». Это край тихих болот и рек, на берегах которых селятся бобры, сосновые леса, где токуют глухари и неторопливо ходят лоси. Можно здесь встретить и журавля, и кулика или вальдшнепа. Для удобства посетителей здесь проложены туристические маршруты, а в визит-центре турбазы «Хрустальная» помогут определиться с направлением.

И, конечно, уезжая из Гусь-Хрустального, обязательно надо посетить производство, экскурсии по которому доступны каждому. Здесь вам покажут, как варят хрусталь, выдувают из него фигуры и украшают их, а понравившиеся изделия можно купить.