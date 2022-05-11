День рождения группы «Буерак» 22 мая в «Главклубе»

22 мая главная сибирская инди-группа «Буерак» вернется на сцену московского «Главклуба», чтобы отметить свой день рождения премьерой новой концертной программы. Переосмыслив свое звучание и продумав до мелочей каждую партию, «Буерак» представят новый концертный состав и новое визуальное шоу. Не обойдется и без специальных гостей!

Несмотря на относительную молодость, коллектив, состоящий из Артема Черепанова и Александра Макеева, уже успел пройти путь от главной мем-группы России до тотемных героев нового отечественного инди. Отстраненные от трендов, «Буерак» продолжают сохранять актуальность и идентичность. Их музыка способна вызвать восторг и боль одновременно. Но теперь это намного более осознанное творчество, хоть и традиционно - с большой долей иронии. Трудно поверить, но с уходом эпохи советского пост-панка мы могли больше не услышать ничего подобного. Всё больше набирающая популярность эстетика минималистического и незатейливого искусства в эпоху больших перемен отражается в музыкальном материале группы «Буерак» свежо и современно.