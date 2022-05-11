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1 час назад

День рождения группы «Буерак» 22 мая в «Главклубе»

Партнерский материал

22 мая главная сибирская инди-группа «Буерак» вернется на сцену московского «Главклуба», чтобы отметить свой день рождения премьерой новой концертной программы. Переосмыслив свое звучание и продумав до мелочей каждую партию, «Буерак» представят новый концертный состав и новое визуальное шоу. Не обойдется и без специальных гостей!

День рождения группы «Буерак» 22 мая в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Несмотря на относительную молодость, коллектив, состоящий из Артема Черепанова и Александра Макеева, уже успел пройти путь от главной мем-группы России до тотемных героев нового отечественного инди. Отстраненные от трендов, «Буерак» продолжают сохранять актуальность и идентичность. Их музыка способна вызвать восторг и боль одновременно. Но теперь это намного более осознанное творчество, хоть и традиционно - с большой долей иронии. Трудно поверить, но с уходом эпохи советского пост-панка мы могли больше не услышать ничего подобного. Всё больше набирающая популярность эстетика минималистического и незатейливого искусства в эпоху больших перемен отражается в музыкальном материале группы «Буерак» свежо и современно.

До встречи в «Главклубе» 22 мая!

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации на сайте.

Места,Артем Черепанов,Александр Макеев,
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