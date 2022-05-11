Открылась выставка работ Кукрыниксов времен ВОВ

В Туле открылась выставка «Дорогами войны», на которой представлены работы творческого коллектива Кукрыниксы, созданные в годы Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 11 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Тульской области.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как отмечается, выставка заработала в тульском музее Порфирия Крылова, который входил в творческий союз. В экспозицию вошли плакаты художников Кукрыниксов «Окна ТАСС», предоставленные Рыбинским музеем-заповедником, а также работы самого Крылова и его военные награды.

«Работы Кукрыниксов сыграли огромную роль в военные годы. Наш земляк Порфирий Крылов совершил творческий подвиг, пройдя дорогу войны от начала и до конца, укрепляя своими работами дух бойцов Красной армии и тех, кто работал в тылу»,

— заявила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Уточняется, что посетить выставку можно будет до конца июня.