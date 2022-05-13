Город разрушенных церквей

Всем, кто не равнодушен к истории, наверняка приходило в голову, что в самый бы раз реально восстановить хотя бы один из храмов, безжалостно разрушенных в 30-е годы прошлого века. Вот был бы подарок курянам к 1000-летию их города.У апостола Павла есть слова: «Бог поругаем не бывает». Стало быть, храмы – тоже. Ведь смогли же куряне сравнительно недавно воссоздать с нуля храм в Коренной пустыни. И деньги нашлись тогда, и рабочие руки. А почему бы не в Курске? Рассмотрим несколько претендентов на возрождение древних святынь, не присматриваясь поначалу к таким прагматическим деталям, как «место уже занято». А ведь намоленное «свято место» – это очень важно для храма…
Чисто теоретически выберем из разрушенных храмов тот, который хотелось бы восстановить в первую очередь. Таких много. Почему бы не начать, скажем, с Преображенского храма, теперь почти забытого курянами. Располагался он на одноимённой площади между улицами Золотарёвской (ныне Гайдара), Старо-Преображенской (Софьи Перовской) и Ново-Преображенской (Красной Армии). .
Первоначально на этом месте находилась возведённая ещё в 1594 году деревянная Спасская церковь, покрытая тёсом, с рубленой колокольней и обшитыми гонтом стенами. К слову, столь раннее её упоминание в исторических хрониках – за несколько лет до прихода отряда стрельцов под командованием воеводы Ивана Осиповича Полева – говорит в пользу того факта, что Курск как город начал возрождаться раньше даты, которая упоминается в учебниках истории.
К слову, Свято-Троицкий храм, что стоит над площадью Добролюбова, тоже уходит историческими корнями во времена до Ивана Полева… Но вернёмся к избранному нами храму.
Деревянная церковь-предшественница, выкрашенная в красный цвет, была видна издали. Она заметно обветшала к концу XVIII века, и курские купцы приняли решение вместо неё построить новый каменный храм. За образец для будущей постройки был взят тобольский соборных храм, увиденный купцами во время поездки по торговым делам и поразивший их своей архитектурой.
В 1776 году заложили новый храм, а через семь лет, в 1783 году, освятили его нижний престол во имя великомученика Димитрия Солунского. Достройка храма велась и позднее, окончательная отделка закончена в 1793-м. Достопримечательностью храма был колокол, весивший до 400 пудов и славившийся особым звучанием.
Старую деревянную церковь перенесли на Херсонское кладбище, где её заложили уже во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских, и в прежнем ветхом и недостроенном состоянии она оставалась до 1813 года, пока не была разрушена в связи со строительством храма, посвящённого мученице Екатерине.
В 1832 году по проекту архитектора Грознова храм был расширен пристройкой приделов. Во время более поздних перестроек была изменена колокольня, первоначально увенчанная куполом с главкой. В 1906 году вдова городского головы купца первой гильдии Григория Лаврова в память о нём открыла при храме на свои средства церковно-приходскую школу.
Почти вся Преображенская площадь была занята разбитым в 1900 году садом, в котором были посажены деревья и кустарники и распланированы дорожки. В 1934 году храм закрыли, а через год разобрали колокольню. В 1937 году здание храма было перестроено в хлебозавод, а 30 октября 1941 года взорвано при отступлении частей Красной Армии. По свидетельству современников, только в числе прихожан храма с давних пор здесь указывались «посадские», то есть потомки обитателей Курского посада, что около крепости.
К слову, Преображенская церковь неоднократно упоминалась в описании обороны курской крепости в 1612 году. Церковь посещали также жители слобод, вошедших затем в состав Курска, в том числе и затускарной Очаковской.
Флоровская церковь (на углу нынешних Радищева и Марата) была построена в 1779 году на месте бывшей каменной церкви, развалины которой были видны ещё в конце XVIII века. Рядом с ней в церковной ограде находилась ещё одна небольшая церковь, построенная гораздо раньше.
Новое здание описано С. Ларионовым:
«За рядами состроена купечеством в 1779 году, подле неё ж была каменная церковь того во имя, когда строена неизвестно, коей развалины и до днесь находятся».
Издавна на Флоровской площади близ церкви располагались торговые ряды. В апреле 1860 года в приходской церкви святых Флора и Лавра при великом скоплении горожан проходило отпевание усопшего астронома Ф.А. Семёнова.
По признанию современников, Флоровский храм был одним из красивейших в Курске. Его колокольня была самой высокой в городе. А 15 сентября 1935 года храм был взорван.
Георгиевская (Смоленская) церковь стояла раньше на обширной одноименной площади, на пересечении улиц Херсонской (ныне Дзержинского) и Золотарёвской (Гайдара).
Храм Святого Георгия был построен в 1754 году на месте ветхой деревянной церкви. Каменную возвели на средства прихожан. В документах она описывается так: «здание одноэтажное, каменное, прочное, с трёхъярусной каменной колокольней. Выстроено в формах раннего классицизма: прямоугольный объём здания прорезан в уровне окон крупным горизонтальным рустом и акцентирован с четырёх сторон четырёхколонными портиками; в обработке восьмерика храма и четверика колокольни, завершённых сомкнутыми сводами с фигурными главками, присутствовали черты барокко».
Из описания С. Ларионова:
«Благовещения Богоматери с приделом великомученика Георгия, почему она просто более и называется Егорья, есть за Куром на Херсонской улице».
Церковь снесли в июне 1936 года. Храмовая часовня, приспособленная в советское время под трансформаторную будку, дожила до 1950-х годов.
Улица, на которой до середины 30-х годов прошлого века стояла Покровская церковь, тоже называлась Покровской (сегодня Большевиков). Здесь приблизительно в 1712 году слобожане построили первую деревянную церковь. Простояла она недолго – сгорела в 1725-м, но уже через год на этом же месте поднялся новый деревянный храм – во имя Покрова Пресвятой Богородицы и Дмитрия Ростовского чудотворца.
В 1762 году прихожане подали прошение на имя епископа Белгородского и Обоянского Иосафа о строительстве на пожертвования на месте обветшалой деревянной новой каменной церкви. В 1770 году церковь была выстроена и освящена 22 ноября.
Особо чтимая святыня Покровской церкви – древняя Феодоровская икона Божией Матери, на поклонение которой стекалось много богомольцев. Икону эту написали курские иконописцы в начале XIX века по просьбе одной богатой приезжей женщины, которая тяжело болела, но позднее выздоровела…
По свидетельству современников, Покровская церковь к концу XIX века была одной из лучших в городе. Церковь была разрушена в 1937-39 годах.
Вспомним, что в своё время церковь играла немаловажную роль не только в богослужебных делах или в образовании, но и в сугубо бытовых моментах, как бы скрепляя жизнь в единую систему. Скажем, в торговле, которая всегда тяготела к храмам и монастырям. Начиная с русского средневековья главный торг любого города находился в его центре, а рядом, как правило, располагались два храма, посвящённые конкретным святым: Николе (на торгу) и Параскеве-Пятнице. Таковые были и в Курске – Пятницкую церковь, что стояла чуть ли не в центре Красной площади, снесли по планировочным соображениям ещё в начале XIX века, а храм Николы (на торгу) – в 30-е годы XX века.
Святая Параскева считалась покровительницей материнства, женского здоровья, сельского труда и домашнего скота. Тот факт, что её избрали в качестве покровительницы рынков, вполне обоснован. Впрочем, главную башню курской крепости также величали Пятницкой, как и въездные ворота в ней, что вели прямо к Знаменскому монастырю. Святой Николай шефствовал в том числе над путешествующими, к коим причисляли и торговцев. В те времена сама доставка товара считалась делом непростым и опасным.
Возле храма Флора и Лавра, как мы уже упоминали, также был торг. Эти святые считались покровителями домашнего скота, но в первую очередь – лошадей. Когда-то рядом шумела конская ярмарка, на которую приезжали продавцы и покупатели из многих регионов тогдашней России. Столь важное дело не могло обойтись без благословения церкви.
Торговали и возле Свято-Троицкого женского монастыря, рядом с храмом Иоанна Богослова и во многих других намоленных местах. То есть произвести тот или иной товар – это ремесло, а вот продать его с пользой для себя и покупатели – тут уж без божьей помощи не обойтись.
Ну а крупные ярмарки, как правило, проводились при прямом покровительстве и при благословении крупных монастырей. Вспомните хотя бы Макарьевскую или нашу Коренную.
Другими словами, храмы в те времена – это не просто красивые здания, причудливые богослужения и философия, но и уклад жизни, коего трудно было избежать, проживая в России. Чтобы поломать эту традицию, храмы нужно было разрушать или хотя бы лишить их архитектурного и внутреннего совершенства.
Когда я всматриваюсь в официальную историю того или иного храма, с сомнением отношусь к единственной детали – первое упоминание в исторических хрониках деревянных церквей-предшественниц. Мы многого не знаем из курской средневековой жизни, а потому как бы «обнуляем» тот период.
Свято место пусто не бывает, а потому какие-то деревянные церкви стояли и тогда – вне всеведущих исторических хроник. Где находились церкви, в которых молились Феодосий Печерский, воины князей Игоря и Буйтура перед легендарным походом в Степь? Наверняка на тех святых местах и сегодня стоят храмы с длинными послужными списками. А если иные и затерялись в переплетении времён, то рано или поздно «Божьим промыслом» мы о них узнаем.
Виктор Крюков