Город разрушенных церквей

Всем, кто не равнодушен к истории, наверняка приходило в голову, что в самый бы раз реально восстановить хотя бы один из храмов, безжалостно разрушенных в 30-е годы прошлого века. Вот был бы подарок курянам к 1000-летию их города.У апостола Павла есть слова: «Бог поругаем не бывает». Стало быть, храмы – тоже. Ведь смогли же куряне сравнительно недавно воссоздать с нуля храм в Коренной пустыни. И деньги нашлись тогда, и рабочие руки. А почему бы не в Курске? Рассмотрим несколько претендентов на возрождение древних святынь, не присматриваясь поначалу к таким прагматическим деталям, как «место уже занято». А ведь намоленное «свято место» – это очень важно для храма…

Фото: Вспоминаем известные, но уже не существующие храмы Курска. Вспоминаем известные, но уже не существующие храмы Курска.

Преображенский храм

Курская правда

Чисто теоретически выберем из разрушенных храмов тот, который хотелось бы восстановить в первую очередь. Таких много. Почему бы не начать, скажем, с Преображенского храма, теперь почти забытого курянами. Располагался он на одноимённой площади между улицами Золотарёвской (ныне Гайдара), Старо-Преображенской (Софьи Перовской) и Ново-Преображенской (Красной Армии). .

Первоначально на этом месте находилась возведённая ещё в 1594 году деревянная Спасская церковь, покрытая тёсом, с рубленой колокольней и обшитыми гонтом стенами. К слову, столь раннее её упоминание в исторических хрониках – за несколько лет до прихода отряда стрельцов под командованием воеводы Ивана Осиповича Полева – говорит в пользу того факта, что Курск как город начал возрождаться раньше даты, которая упоминается в учебниках истории.

К слову, Свято-Троицкий храм, что стоит над площадью Добролюбова, тоже уходит историческими корнями во времена до Ивана Полева… Но вернёмся к избранному нами храму.

Деревянная церковь-предшественница, выкрашенная в красный цвет, была видна издали. Она заметно обветшала к концу XVIII века, и курские купцы приняли решение вместо неё построить новый каменный храм. За образец для будущей постройки был взят тобольский соборных храм, увиденный купцами во время поездки по торговым делам и поразивший их своей архитектурой.

В 1776 году заложили новый храм, а через семь лет, в 1783 году, освятили его нижний престол во имя великомученика Димитрия Солунского. Достройка храма велась и позднее, окончательная отделка закончена в 1793-м. Достопримечательностью храма был колокол, весивший до 400 пудов и славившийся особым звучанием.

Старую деревянную церковь перенесли на Херсонское кладбище, где её заложили уже во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских, и в прежнем ветхом и недостроенном состоянии она оставалась до 1813 года, пока не была разрушена в связи со строительством храма, посвящённого мученице Екатерине.

В 1832 году по проекту архитектора Грознова храм был расширен пристройкой приделов. Во время более поздних перестроек была изменена колокольня, первоначально увенчанная куполом с главкой. В 1906 году вдова городского головы купца первой гильдии Григория Лаврова в память о нём открыла при храме на свои средства церковно-приходскую школу.

Почти вся Преображенская площадь была занята разбитым в 1900 году садом, в котором были посажены деревья и кустарники и распланированы дорожки. В 1934 году храм закрыли, а через год разобрали колокольню. В 1937 году здание храма было перестроено в хлебозавод, а 30 октября 1941 года взорвано при отступлении частей Красной Армии. По свидетельству современников, только в числе прихожан храма с давних пор здесь указывались «посадские», то есть потомки обитателей Курского посада, что около крепости.

К слову, Преображенская церковь неоднократно упоминалась в описании обороны курской крепости в 1612 году. Церковь посещали также жители слобод, вошедших затем в состав Курска, в том числе и затускарной Очаковской.

Флоровский храм

Курская правда

Флоровская церковь (на углу нынешних Радищева и Марата) была построена в 1779 году на месте бывшей каменной церкви, развалины которой были видны ещё в конце XVIII века. Рядом с ней в церковной ограде находилась ещё одна небольшая церковь, построенная гораздо раньше.

Новое здание описано С. Ларионовым:

«За рядами состроена купечеством в 1779 году, подле неё ж была каменная церковь того во имя, когда строена неизвестно, коей развалины и до днесь находятся».

Издавна на Флоровской площади близ церкви располагались торговые ряды. В апреле 1860 года в приходской церкви святых Флора и Лавра при великом скоплении горожан проходило отпевание усопшего астронома Ф.А. Семёнова.

По признанию современников, Флоровский храм был одним из красивейших в Курске. Его колокольня была самой высокой в городе. А 15 сентября 1935 года храм был взорван.

Георгиевский храм

Курская правда

Георгиевская (Смоленская) церковь стояла раньше на обширной одноименной площади, на пересечении улиц Херсонской (ныне Дзержинского) и Золотарёвской (Гайдара).

Храм Святого Георгия был построен в 1754 году на месте ветхой деревянной церкви. Каменную возвели на средства прихожан. В документах она описывается так: «здание одноэтажное, каменное, прочное, с трёхъярусной каменной колокольней. Выстроено в формах раннего классицизма: прямоугольный объём здания прорезан в уровне окон крупным горизонтальным рустом и акцентирован с четырёх сторон четырёхколонными портиками; в обработке восьмерика храма и четверика колокольни, завершённых сомкнутыми сводами с фигурными главками, присутствовали черты барокко».

Из описания С. Ларионова:

«Благовещения Богоматери с приделом великомученика Георгия, почему она просто более и называется Егорья, есть за Куром на Херсонской улице».

Церковь снесли в июне 1936 года. Храмовая часовня, приспособленная в советское время под трансформаторную будку, дожила до 1950-х годов.

Покровский храм

Улица, на которой до середины 30-х годов прошлого века стояла Покровская церковь, тоже называлась Покровской (сегодня Большевиков). Здесь приблизительно в 1712 году слобожане построили первую деревянную церковь. Простояла она недолго – сгорела в 1725-м, но уже через год на этом же месте поднялся новый деревянный храм – во имя Покрова Пресвятой Богородицы и Дмитрия Ростовского чудотворца.

В 1762 году прихожане подали прошение на имя епископа Белгородского и Обоянского Иосафа о строительстве на пожертвования на месте обветшалой деревянной новой каменной церкви. В 1770 году церковь была выстроена и освящена 22 ноября.

Особо чтимая святыня Покровской церкви – древняя Феодоровская икона Божией Матери, на поклонение которой стекалось много богомольцев. Икону эту написали курские иконописцы в начале XIX века по просьбе одной богатой приезжей женщины, которая тяжело болела, но позднее выздоровела…

По свидетельству современников, Покровская церковь к концу XIX века была одной из лучших в городе. Церковь была разрушена в 1937-39 годах.

И ещё несколько известных церквей

Вспомним, что в своё время церковь играла немаловажную роль не только в богослужебных делах или в образовании, но и в сугубо бытовых моментах, как бы скрепляя жизнь в единую систему. Скажем, в торговле, которая всегда тяготела к храмам и монастырям. Начиная с русского средневековья главный торг любого города находился в его центре, а рядом, как правило, располагались два храма, посвящённые конкретным святым: Николе (на торгу) и Параскеве-Пятнице. Таковые были и в Курске – Пятницкую церковь, что стояла чуть ли не в центре Красной площади, снесли по планировочным соображениям ещё в начале XIX века, а храм Николы (на торгу) – в 30-е годы XX века.

Святая Параскева считалась покровительницей материнства, женского здоровья, сельского труда и домашнего скота. Тот факт, что её избрали в качестве покровительницы рынков, вполне обоснован. Впрочем, главную башню курской крепости также величали Пятницкой, как и въездные ворота в ней, что вели прямо к Знаменскому монастырю. Святой Николай шефствовал в том числе над путешествующими, к коим причисляли и торговцев. В те времена сама доставка товара считалась делом непростым и опасным.

Возле храма Флора и Лавра, как мы уже упоминали, также был торг. Эти святые считались покровителями домашнего скота, но в первую очередь – лошадей. Когда-то рядом шумела конская ярмарка, на которую приезжали продавцы и покупатели из многих регионов тогдашней России. Столь важное дело не могло обойтись без благословения церкви.

Торговали и возле Свято-Троицкого женского монастыря, рядом с храмом Иоанна Богослова и во многих других намоленных местах. То есть произвести тот или иной товар – это ремесло, а вот продать его с пользой для себя и покупатели – тут уж без божьей помощи не обойтись.

Ну а крупные ярмарки, как правило, проводились при прямом покровительстве и при благословении крупных монастырей. Вспомните хотя бы Макарьевскую или нашу Коренную.

Другими словами, храмы в те времена – это не просто красивые здания, причудливые богослужения и философия, но и уклад жизни, коего трудно было избежать, проживая в России. Чтобы поломать эту традицию, храмы нужно было разрушать или хотя бы лишить их архитектурного и внутреннего совершенства.

Когда я всматриваюсь в официальную историю того или иного храма, с сомнением отношусь к единственной детали – первое упоминание в исторических хрониках деревянных церквей-предшественниц. Мы многого не знаем из курской средневековой жизни, а потому как бы «обнуляем» тот период.

Свято место пусто не бывает, а потому какие-то деревянные церкви стояли и тогда – вне всеведущих исторических хроник. Где находились церкви, в которых молились Феодосий Печерский, воины князей Игоря и Буйтура перед легендарным походом в Степь? Наверняка на тех святых местах и сегодня стоят храмы с длинными послужными списками. А если иные и затерялись в переплетении времён, то рано или поздно «Божьим промыслом» мы о них узнаем.