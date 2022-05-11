Инструкция: что делать весной на даче в первую очередь

Нетипичные для весны холода, наконец, остались позади. Можно приступать к работе на дачных участках. "Рамблер" расскажет, что необходимо сделать первым делом.

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Обрежьте деревья и кусты

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В саду придется провести санитарную обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Для этого нужно снять зимние укрытия, удалить слабые и сломанные ветки, очистить кору, удалить мох и заделать крупные трещины. Срезы должны быть ровными. Не оставляйте пеньков, которые могут стать источниками инфекций. Следует удалить ослабленные побеги и пять верхних почек, чтобы простимулировать формирование прикорневой поросли.

Уберите мусор

Ранней весной любая дача выглядит неопрятно из-за скопившегося мусора. Нужно убрать листья и ветки, остатки прошлогодних плодов и экскременты животных. Пластиковые бутылки и целлофановые пакеты вынесите в мусорные контейнеры, а органику сложите в компостную кучу – она вам еще пригодится.

Подготовьте теплицу

Чтобы подготовить теплицу к посадкам, ее нужно помыть с помощью марганцовки, уксуса или гашеной извести. Деревянные поверхности достаточно промыть обычной водой. Не забудьте провести дезинфекцию против вредителей с помощью специальных препаратов. Перекопайте и удобрите ее.

Подготовьте грядки

Наша задача – пробудить почву, чтобы потом было проще при высаживании рассады. Прогреть грядки легко с помощью черно-белой двухслойной пленки, которую раскладывают на поверхности. А позже, когда потеплеет, разрыхлите почву граблями, но не слишком глубоко. Еще один способ разогреть почву – добавить в нее компост, навоз, куриный помет и т.д. А затем необходимо удобрить ее.

Посев семян и посадка саженцев

Ранней весной можно высевать бобы, горох, морковь, зелень, чеснок, пастернак и репу, а также ранние сорта белокочанной, цветной капусты и брокколи. Саженцы вишни, черешни, сливы любят тепло, поэтому если высадить их сейчас, они вырастут сильнее растений осенней посадки.

Подготовьте к посадке картофель и другие овощи

Чтобы ускорить прорастание картофеля, опустите клубни в горячую воду, а когда она остынет, добавьте немного марганцовки. Затем клубни промойте, просушите, прослоите газетой и перенесите в теплое место.

Подросшую рассаду овощей выносите для проветривания на теплый воздух. При этом обеспечьте защиту от солнечных лучей. А также продолжайте высевать на рассаду семена огурцов, ранних томатов, патиссонов, кабачков.

Позаботьтесь о дачном доме