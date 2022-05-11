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2 часа назад

Дуэль Пушкина стала темой интернет-спектакля

Партнерский материал

15 мая в 19 часов в интернете пройдет бесплатный живой показ спектакля «Жуковский. Прощание», главную роль в котором исполнит Сергей Барковский, заслуженный артист России.

Дуэль Пушкина стала темой интернет-спектакля
Фото: Пресс-службаПресс-служба

В основе спектакля лежат два письма, которые Василий Андреевич Жуковский написал отцу Пушкина и Бенкендорфу после трагической дуэли Александра Сергеевича с Дантесом.

Жуковский был близким другом, добрым советчиком поэту и близко к сердцу воспринял его смерть.

В первом письме Жуковский рассказывает о предпосылках дуэли, о самом дне поединка и последних днях смертельно раненого гения.

Без лишней патетики, искренне, с болью на сердце от невосполнимой утраты ведёт повествование о последних днях величайшей звезды русской литературы главный герой пьесы.

Второе письмо адресовано начальнику третьего отделения и главному жандарму государства Бенкендорфу. В нем идет речь о резонансе в обществе, который вызвали дуэль и смерть Пушкина.

Спектакль пройдет в рамках фестиваля Onlife IDEA Fest. Напомним, что в данном фестивале зрители не только могут бесплатно посмотреть постановки в интернете, но и принять участие в их обсуждениях на специальной платформе, а также задать интересующие их вопросы режиссеру, актерам и приглашенным экспертам.

Бесплатный билет на спектакль можно получить на сайте фестиваля.

Места,Сергей Барковский,
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