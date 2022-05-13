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1 час назад

Рядом со Стоунхенджем нашли странные рукотворные ямы

Ferra.ruиещё 2

Ученые продолжают активно изучать Стоунхендж, каменное мегалитическое сооружение в Англии. Они открывают новые аспекты знаменитого места. На этот раз рядом с комплексом обнаружили скрытую сеть больших ям.

Рядом со Стоунхенджем нашли странные рукотворные ямы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Археологи нашли сотни больших ям, каждая шириной более 2,4 метра. Некоторые из них наверняка были созданы руками человека тысячи лет назад. Для чего они использовались, неизвестно. Учёные предполагают, что для прикладных задач их не применяли. Вероятно, ямы как-то связаны с «долговременным церемониальным структурированием» Стоунхенджа. Самая старая и самая большая из ям имеет ширину более 3 метров и глубину 1,85 метра.

Другие древние ямы, обнаруженные на местности вокруг комплекса, датируются примерно 8000 г. до н.э. и связаны с тотемными столбами. Сам Стоунхендж был построен всего около 5000 лет назад.

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