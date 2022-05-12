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16 минут назад

В Сети появилось видео установки большой статуи Будды на Енисее

Российская Газета

В Туве завершается установка каменной статуи Будды. Она находится в месте слияния двух рек — Большого и Малого Енисея. Там берет начало Улуг-Хем — Великая река, как называют Енисей местные жители.

Фигуру медитирующего Будды разместили у подножия горы. Скульптура доставлена в столицу Республики Тыва Кызыл из Москвы. Этот проект фонда Кужугета Шойгу посвящен вековому юбилею тувинской государственности, рассказали в правительстве региона. Представители фонда и министерства культуры республики уже разрабатывают программу торжественных мероприятий к открытию статуи.

Глава региона опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видео, запечатлевшее последний этап работ по монтажу памятника. "Удалось побывать у подножья горы Виланы, где сейчас завершается установка статуи Будды. Вокруг шумит стройка, но его образ все равно вселяет спокойствие и благоговение", — написал Владислав Ховалыг.

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