В Туве завершается установка каменной статуи Будды. Она находится в месте слияния двух рек — Большого и Малого Енисея. Там берет начало Улуг-Хем — Великая река, как называют Енисей местные жители.

Фигуру медитирующего Будды разместили у подножия горы. Скульптура доставлена в столицу Республики Тыва Кызыл из Москвы. Этот проект фонда Кужугета Шойгу посвящен вековому юбилею тувинской государственности, рассказали в правительстве региона. Представители фонда и министерства культуры республики уже разрабатывают программу торжественных мероприятий к открытию статуи.