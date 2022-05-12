В Испании женщинам будут давать "менструальный отпуск"

Правительство Испании планирует одобрить законопроект, который позволит предоставлять короткий отпуск женщинам, страдающим менструальными болями. Об этом сообщает портал Indy100.

Законодательная инициатива будет рассмотрена кабинетом министров 17 мая 2022 года. Если закон будет одобрен, Испания станет первой европейской страной, которая разрешит женщинам получать в период менструации до трех выходных дней.