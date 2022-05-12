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2 часа назад

Испания станет первой страной ЕС, в которой женщинам будут давать "менструальный отпуск"

Газета.Ruиещё 2

Правительство Испании планирует одобрить законопроект, который позволит предоставлять короткий отпуск женщинам, страдающим менструальными болями. Об этом сообщает портал Indy100.

В Испании женщинам будут давать "менструальный отпуск"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Законодательная инициатива будет рассмотрена кабинетом министров 17 мая 2022 года. Если закон будет одобрен, Испания станет первой европейской страной, которая разрешит женщинам получать в период менструации до трех выходных дней.

Помимо предоставления "менструального отпуска", испанское правительство хочет обязать школы предоставлять ученицам прокладки. Также средства личной гигиены будут бесплатно выдаваться женщинам, находящимся в сложных жизненных ситуациях.

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