Объявлена программа акции «Ночь в музее» в Москве

Свыше ста площадок в Москве подготовили мероприятия в рамках ежегодной акции «Ночь в музее», которая пройдет 21 мая. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Фото: ЧП Столица ЧП Столица

«Участников “Ночи в музее” ждут концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству. Всего запланировано более 230 событий. Свои программы в этом году подготовили свыше 110 площадок — музеи, усадьбы и культурные центры Москвы»,

— уточнила Сергунина.

Большая часть событий пройдет с 19:00 до 00:00. Полное расписание доступно на официальном сайте акции. Там же можно зарегистрироваться для бесплатного участия.

Среди запланированных мероприятий — лекция в Государственном Дарвиновском музее, на которой расскажут о стрит-арте и покажут работы известных и начинающих художников. Также посетители музея смогут увидеть световую видеомузыкальную инсталляцию «Живая планета», которая расскажет о зарождении и эволюции жизни на Земле.

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