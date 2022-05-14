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1 час назад

Лучшие места для наблюдения за цветущей сиренью в столице

Мослентаиещё 1

Лучшие места для наблюдения за цветущей сиренью в Москве перечислены на официальном сайте мэра столицы. Сезон начинается в регионе в конце мая.

Лучшие места для наблюдения за цветущей сиренью в столице
Фото: МослентаМослента

По данным мэрии, крупнейшую коллекцию сирени можно найти на Воробьевых горах — в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова. Сиреневой аллеей и сирингарием можно полюбоваться на ВДНХ.

Популярным местом среди жителей и гостей столицы в последние годы стал Сиреневый сад в Измайлово. Здесь можно полюбоваться на сорта «Красавица Москвы», «Гортензия», «Галина Уланова», «Утро Москвы» и другие разновидности сирени, говорится в сообщении.

Места,Галина Уланова,ВДНХ,МГУ,
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