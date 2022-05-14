Лучшие места для наблюдения за цветущей сиренью в столице

Лучшие места для наблюдения за цветущей сиренью в Москве перечислены на официальном сайте мэра столицы. Сезон начинается в регионе в конце мая.

Фото: Мослента Мослента

По данным мэрии, крупнейшую коллекцию сирени можно найти на Воробьевых горах — в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова. Сиреневой аллеей и сирингарием можно полюбоваться на ВДНХ.