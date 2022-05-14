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2 часа назад

В Москве обнаружили поглощенную вокзалом станцию метро

Мослента

В Москве обнаружили поглощенную вокзалом станцию метро «Павелецкая». Об этом рассказали участники группы социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В Москве обнаружили поглощенную вокзалом станцию метро
Фото: unsplash.comunsplash.com

Жители столицы рассказали, что внутри Павелецкого вокзала есть объект, который выделяется габаритами и внешним видом на фоне общих интерьеров. Это, по словам юзеров, — фрагмент бывшего южного вестибюля станции метро «Павелецкая» радиальная. Станцию, как и этот вестибюль, построили в 1943 году, а в 1982 году в ходе реконструкции и глобального увеличения площадей вокзала он поглотил этот вестибюль, который почти 40 лет стоял на улице, отметили пользователи.

В комментариях также добавили, что металлическая табличка «Построено в 1943 году» по-прежнему закреплена в центральной части фасада бывшего вестибюля.

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