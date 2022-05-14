В Москве обнаружили поглощенную вокзалом станцию метро

Жители столицы рассказали, что внутри Павелецкого вокзала есть объект, который выделяется габаритами и внешним видом на фоне общих интерьеров. Это, по словам юзеров, — фрагмент бывшего южного вестибюля станции метро «Павелецкая» радиальная. Станцию, как и этот вестибюль, построили в 1943 году, а в 1982 году в ходе реконструкции и глобального увеличения площадей вокзала он поглотил этот вестибюль, который почти 40 лет стоял на улице, отметили пользователи.