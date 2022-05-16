В древнеегипетском храме найдены орлы с головами кобры

В Египте совместная немецко-египетская археологическая миссия при проведении изыскательских и реставрационных работ в храме Эсны на западном берегу Нила обнаружила некоторые оригинальные цвета и узоры, сохранившиеся на потолке этого храмового комплекса.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как сообщает Министерство туризма и древностей Египта, открытие было сделано в храме, расположенном почти в 50-ти километрах к югу от города Луксора. Международная команда археологов проводила там реставрационные работы.

Видео дня

Специалисты методично очищают стены и потолок древнего храмового комплекса от налета. За прошедшие тысячелетия они покрылись слоем из песчаной пыли, грязи, солей и помета птиц и летучих мышей. Как оказалось, под этим слоем до сих пор хранятся настоящие шедевры древности.

Так, на потолке храма исследователи обнаружили 46 ярких орлов, расположенных в два ряда. Как говорят ученые, в это трудно поверить, но некоторые краски сохранились в оригинальном виде. Для египтологов это огромная удача – оригинальные цвета Древнего Египта встречаются крайне редко. Поэтому зачастую приходится только гадать, как именно выглядели в древности, к примеру, не только храмы, но и знаменитые пирамиды.

В данном случае оригинальные цвета и узоры были обнаружены под средним потолком, расположенным над входом в храм. Тщательный процесс очистки позволил выявить целую картину. Интересно, что 24 орла имеют действительно орлиные головы. Они символизируют Верхний Египет. Остальные орлы имеют головы кобры и представляют Нижний Египет.

Египтологи объясняют, что птицы с орлиными головами являются олицетворением богини Нехбет, покровительницы Верхнего Египта. А богиней Нижнего Египта считалась Ваджит, которую традиционно символизировал орел с головой кобры.