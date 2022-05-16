В Иране обнаружена таинственная "македонская" гробница

В Иране археологи при проведении раскопок в древнегреческом городе Нахаванд обнаружили древнюю гробницу. По их мнению, это может быть усыпальница сатрапа Селевкидов.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Об открытии рассказывает издание Tehran Times. Гробница предполагаемого сатрапа Селевкидов была обнаружена на территории современного иранского региона Хамедан. Она была найдена группой под руководством археолога Мохсена Ханджана. По его словам, гробница проливает новый свет на представления об эллинистической жизни в западно-центральном Иране.

Видео дня

Усыпальница расположена в районе Тепе-Накаречи. Она находится рядом с местом, где ранее археологи раскопали древний храм Селевкидов. В настоящий момент гробница представляет собой круглый холм высотой около восьми метров, расположенный среди фруктовых садов на юго-востоке Нахаванда.

Селевкиды – это династия правителей эллинистического государства, основанного Селевком Никатором. Последний был диадохом Александра Македонского, то есть одним из тех приближенных полководцев, которые разделили между собой империю после смерти Александра Великого.

Нахаванд же был одним из городов, которые Селевкиды построили во время своего правления на территории современного Ирана. Известно, что они пытались сделать свои владения "греческой землей". Поэтому Селевкиды приглашали к себе самых знаменитых и искусных греческих скульпторов, мастеров, учителей, художников, историков и даже торговцев.

Удивительно, но сохранилось крайне мало объектов эпохи Селевкидов, хотя правили они почти три века. Поэтому открытие ранее неизвестной гробницы может оказать большую помощь археологам в изучении периода правления Селевкидов на Иранском плато. Кроме того, она может дать ключ к пониманию неизвестных погребальных ритуалов того периода времени.