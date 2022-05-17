В российский нацпарк пришли дикие кабаны

В Анюйском национальном парке специалист по туризму Алексей Готванский нашел интересные следы животных. Об этом пишет «КП Хабаровск».

По его словам, он посетил урочище Бихан и наткнулся там на следы молодого тигра и диких кабанов.

«Очень меня порадовало обнаружение нескольких кабанов, которые вовсю наследили и порылись в черноземе в поисках дождевых червей и прочей еды. Возможно, наш молодой тигр, вскормленный на косулях и изюбрях, отродясь не видел этих "диковинных" зверей. Но к хорошему привыкаешь быстро, стоит кабану восстановиться, и он снова окажется под пристальным оком пронзительных желтых глаз», — рассказал он.