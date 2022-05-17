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51 минуту назад

В российский нацпарк пришли дикие кабаны

Lenta.ru

В Анюйском национальном парке специалист по туризму Алексей Готванский нашел интересные следы животных. Об этом пишет «КП Хабаровск».

В российский нацпарк пришли дикие кабаны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, он посетил урочище Бихан и наткнулся там на следы молодого тигра и диких кабанов.

«Очень меня порадовало обнаружение нескольких кабанов, которые вовсю наследили и порылись в черноземе в поисках дождевых червей и прочей еды. Возможно, наш молодой тигр, вскормленный на косулях и изюбрях, отродясь не видел этих "диковинных" зверей. Но к хорошему привыкаешь быстро, стоит кабану восстановиться, и он снова окажется под пристальным оком пронзительных желтых глаз», — рассказал он.

Эксперт также ожидает, что это место скоро посетят рыси и волки. Отмечается, что хищники посещают территории нацпарка, потому что там им удается успешно охотиться.

Места,
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