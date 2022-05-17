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1 час назад

Места, куда вход запрещен навсегда

Мария Каткова

На нашей планете много удивительных мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Многие люди мечтают много путешествовать и в поездках посетить самые загадочные и необычные места. Однако существуют места, которые посетить просто не получится из-за того, что это опасно для жизни и здоровья людей. О том, куда вы никогда не сможете попасть — в материале “Рамблера”.

Места, куда вход запрещен навсегда
Фото: Wikipedia.orgWikipedia.org

Хранилище судного дня

Всемирное семенохранилище или хранилище судного дня расположено на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Оно представляет собой длинный тоннель на глубине 130 метров. В нем хранятся различные семена основных культур, выращиваемых на Земле. У каждой страны здесь есть собственный отсек, где сложены основные виды семян растений, выращиваемых в этой стране. Хранилище было создано на случай глобальной катастрофы для того, чтобы выжившие люди могли воспользоваться им. Около хранилища водят экскурсии, но внутрь могут попасть только сотрудники.

Северный Сентинельский остров

Wikipedia

Этот остров расположен в Бенгальском заливе и юридически принадлежит Индии, но заходить на него категорически запрещено, и может стоить жизни. Дело в том, что там обитают неконтактные племена, которые агрессивно настроены в отношении людей, которые пытаются высадиться на берегу острова. Все попытки ученых установить контакт не увенчались успехом, поэтому правительство просто запретило любую деятельность в этом районе.

Зона 51

Wikipedia.org

Это место окутано тайной, и существует множество различных мнений и свидетельств, достоверность которых подтвердить не удается. Дело в том, что вокруг Зоны 51 ходит много слухов относительно того, что там занимаются исследованием инопланетян и НЛО. Это место строго охраняется и сильно засекречено, поэтому пройти туда могут только сотрудники самой зоны и спецслужб, которые занимаются ее обслуживанием. По другой версии, там делают секретное оружие США, но официально правительство заявляет, что на этой базе конструируют летательные аппараты.

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