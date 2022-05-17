Места, куда вход запрещен навсегда

На нашей планете много удивительных мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Многие люди мечтают много путешествовать и в поездках посетить самые загадочные и необычные места. Однако существуют места, которые посетить просто не получится из-за того, что это опасно для жизни и здоровья людей. О том, куда вы никогда не сможете попасть — в материале “Рамблера”.

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Хранилище судного дня

Всемирное семенохранилище или хранилище судного дня расположено на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Оно представляет собой длинный тоннель на глубине 130 метров. В нем хранятся различные семена основных культур, выращиваемых на Земле. У каждой страны здесь есть собственный отсек, где сложены основные виды семян растений, выращиваемых в этой стране. Хранилище было создано на случай глобальной катастрофы для того, чтобы выжившие люди могли воспользоваться им. Около хранилища водят экскурсии, но внутрь могут попасть только сотрудники.

Северный Сентинельский остров

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Этот остров расположен в Бенгальском заливе и юридически принадлежит Индии, но заходить на него категорически запрещено, и может стоить жизни. Дело в том, что там обитают неконтактные племена, которые агрессивно настроены в отношении людей, которые пытаются высадиться на берегу острова. Все попытки ученых установить контакт не увенчались успехом, поэтому правительство просто запретило любую деятельность в этом районе.

Зона 51

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