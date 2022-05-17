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1 час назад

Группа «Воскресение» с большим сольным концертом 26 мая в «Главклубе»

Партнерский материал

Величайшая группа в истории рок-н-ролла «Воскресение» 26 мая выступит в «Главклубе» с уникальным концертным сетом «Большой юбилей. Предисловие».

«Воскресение» с сольным концертом в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

В наступившем году основателю группы Алексею Романову исполняется 70 лет. Назвать его одним из основоположников русского рока, значит не сказать ничего. Творчество Алексея Романова – это череда музыкальных и поэтических шедевров.

Сложно представить в нашей стране человека, который не знал бы песен этой группы, даже если и родился после их выхода в свет: «Дороги наши разошлись», «Я привык бродить один», «Научи меня жить», «Случилось» и многих других. А песня «Кто виноват?» заняла 9-е место в списке «100 лучших песен русского рока ХХ века» по версии радиостанции «Наше радио».

Предисловие к любому произведению закладывает в нас особое ощущение ожидания будущих приключений. Музыкальное «предисловие» к большому юбилейному туру - словно связка ключей к огромному песенному багажу маэстро и команды. Увидимся в «Главклубе» 26 мая.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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