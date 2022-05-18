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1 час назад

Перечислены знаменитые жильцы легендарного ажурного дома

Мослентаиещё 2

Легендарный ажурный дом на Ленинградском проспекте, построенный перед самой войной в стиле ар-деко, должен был стать типовым проектом для всей страны. «Мослента» перечислила знаменитых жильцов, прописанных по этому адресу.

Перечислены знаменитые жильцы легендарного ажурного дома
Фото: МослентаМослента

Несмотря на то, что дом строился для обычных советских граждан, первыми в него въехали высшие военные чины. Москвич Антон Кабанов, живущий в знаменитой панельке с 1979 года, рассказал, что на пятом этаже была квартира супругов актрисы Валентины Серовой и поэта Константина Симонова. Также, по словам мужчины, его соседями были знаменитые на весь СССР фигуристы Ирина Моисеева и Андрей Миненков.

«Соседи все уже поменялись, разъехались. В основном никого не осталось, с кем я дружил в 1980-х, 1990-х. Честно скажу — пропал дух дома»,

— заключил Кабанов.

Места,Антон Кабанов,Андрей Миненков,Валентина Серова,Ирина Моисеева,Константин Симонов,
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