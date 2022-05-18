Перечислены знаменитые жильцы легендарного ажурного дома

Легендарный ажурный дом на Ленинградском проспекте, построенный перед самой войной в стиле ар-деко, должен был стать типовым проектом для всей страны. «Мослента» перечислила знаменитых жильцов, прописанных по этому адресу.

Несмотря на то, что дом строился для обычных советских граждан, первыми в него въехали высшие военные чины. Москвич Антон Кабанов, живущий в знаменитой панельке с 1979 года, рассказал, что на пятом этаже была квартира супругов актрисы Валентины Серовой и поэта Константина Симонова. Также, по словам мужчины, его соседями были знаменитые на весь СССР фигуристы Ирина Моисеева и Андрей Миненков.