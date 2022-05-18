Экспозиции под открытым небом

Сегодня, в Международный день музеев, предлагаем пойти на прогулку по выставкам, посвященным истории архитектуры и садово-паркового строительства, а также современному искусству. С экспонатов здесь не смахивают пылинки, а посетителей не просят соблюдать тишину. Подробности — в материале mos.ru.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Дом Бурганова: сюрреалистический двор

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Музей «Дом Бурганова», работающий с 2001 года, — один из самых интригующих в столице. Помимо работ Александра Бурганова — живописных, графических и скульптурных, в нем хранятся произведения других выдающихся отечественных скульпторов XX и XXI веков, а также обширные коллекции античного и древнерусского искусства, японских гравюр.

Экспозиция начинается в большом дворе музея в Большом Афанасьевском переулке. По сути, это еще один из его выставочных залов. Здесь в хаотическом порядке представлены причудливые сюрреалистические скульптуры Александра Бурганова, созданные в разные годы: огромные человеческие руки и лица, сказочные крылатые кони (пегасы) и загадочные существа, напоминающие сфинксов. Всего несколько шагов от шумного центра — и вы в удивительном месте, где, кажется, даже время течет иначе: зашли на минутку и не заметили, как провели в окружении бургановских скульптур целый час. И еще — во дворе Дома Бурганова вы точно сделаете много красивых снимков.

ВДНХ и ее символы

ВДНХ по праву считается музеем под открытым небом — на площади более 325 гектаров можно увидеть 49 объектов культурного наследия! Это настоящий исторический ансамбль: по нему можно изучать как историю архитектуры, так и историю страны за последние 82 года.

В 2014 году началось возрождение выставки: ей вернули историческое название (ВДНХ) и начали масштабное воссоздание павильонов. Сегодня гости могут увидеть павильон «Центральный» — сооружение высотой почти 100 метров со шпилем и звездой, которое считается одним из лучших примеров классической советской архитектуры. Один из символов ВДНХ — отреставрированный фонтан «Дружба народов» и с фигурами 16 девушек, покрытых сусальным золотом и олицетворяющих республики бывшего СССР. Еще один музейный экспонат под открытым небом — ракета-носитель «Восток» у павильона «Космос». Это копия той ракеты, на которой Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

Увидеть все знаковые объекты ВДНХ можно на одной из пешеходных экскурсий, которые регулярно проводят на выставке. Например, обзорной экскурсии «Путеводитель по ВДНХ» посетители могут узнать, как появилась главная выставка страны, а также увидеть главные фонтаны и богатое архитектурное оформление исторических зданий. А на двухчасовой экскурсии «Интеллектуальная прогулка: культурный код ВДНХ» гости посмотрят на выставку с новой стороны через зашифрованные символы и культурные явления.

Музей-заповедник «Царицыно»: творения Баженова и Казакова

Архитектурный ансамбль музея-заповедника «Царицыно» и раскинувшийся вокруг него парк сегодня, как и два с половиной столетия назад, поражают торжественной красотой. Это место знают и любят все увлеченные историей архитектуры жители Москвы (и не только) — именно в Царицыне сохранился самый большой ансамбль строений Василия Баженова, легендарного зодчего XVIII века, мастера классицизма и основоположника русской готики.

Хотя Екатерина II отстранила архитектора от работы над своей резиденцией в 1785 году, не дав довести до конца начатое, Баженов успел сделать немало: Кавалерские корпуса, небольшие дворцы, арки, а также Фигурный мост и Большой мост через овраг. Достраивал Царицыно уже Матвей Казаков — еще одна легенда отечественной архитектуры. Руководствуясь своими представлениями о прекрасном, Казаков снес некоторые постройки своего предшественника и возвел новые, например Большой дворец.

Перед прогулкой в «Царицыне» стоит подготовиться — например, узнать секреты здешних мостов и Кавалерских корпусов, которые за время своего существования успели побывать и хозяйственными постройками, и дачами, и зданиями разнообразных советских учреждений.

Музей-усадьба «Кусково»: коллекция парковой скульптуры

Чтобы увидеть, как выглядели усадебные парки Европы в XVIII веке, совсем не обязательно зарываться в исторические альбомы — достаточно побывать в музее-усадьбе «Кусково». Парк в имении графа Петра Шереметева устроили по лучшим европейским образцам того времени. Этим в 1750-х занимался Юрий Кологривов, в прошлом денщик Петра I, прекрасно разбиравшийся в архитектуре и искусстве и часто бывавший в Европе. Кологривов контролировал постройку Голландского и Итальянского домиков, Воздушного театра и роскошного павильона «Грот» в стиле рококо.

В кусковском парке находится наиболее ранняя коллекция парковой скульптуры в столице. Самые известные среди экспонатов — «Фетида», «Река Кускова», «Наяда», «Диана», «Река Скамандр», бюсты «Африка» и «Витрувий», колонна со статуей Минервы. К созданию коллекции также приложил руку Кологривов — руководил закупкой за границей, а также нарисовал несколько эскизов, по которым были созданы некоторые из истуканов.

Музей-заповедник «Коломенское»: деревянное зодчество

Как вы смотрите на небольшое путешествие, в ходе которого вы познакомитесь со старинной архитектурой Карелии, Кольского полуострова, Архангельска и Братска? Далеко ехать не придется: нужно всего лишь добраться до музея-заповедника «Коломенское». Именно здесь собраны четыре шедевра старорусского деревянного зодчества, привезенные в свое время из разных концов страны.

Первый — проездная башня, датируемая XVII веком. Это единственная сохранившаяся деревянная часть Николо-Корельского монастыря. Ее обнаружили в ходе экспедиции по Русскому Северу, предпринятой советскими историками, архитекторами и реставраторами в 1931 году. Уникальная башня находилась в плачевном состоянии. Под руководством Петра Барановского, первого директора музея-заповедника «Коломенское», башню удалось разобрать, перевезти в Москву и собрать заново.

В 1930-х в Коломенском появилась и Моховая башня Сумского острога, центра обороны карельского Поморья в XVI — начале XVIII века. Эта единственная сохранившаяся деревянная боевая башня в европейской части России хранит много славных воспоминаний. Например, о том, как в 1613 году острог отразил нападение войска Лжедмитрия.

Во второй половине ХХ века здесь появилась башня Братского острога, появившегося на берегу Ангары в 1630-х. В 1950-е, когда в Братске начали строить ГЭС, остатки острога попали в зону затопления. От гибели их спасли ученые — одну из башен отправили в музей «Ангарская изба» в Иркутской области, а вторую — в «Коломенское».

Церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца, построенная в Архангельске в конце XVII века, долгое время считалась памятником XIX века. Уже в XXI столетии она привлекла внимание реставраторов и специалистов из музея-заповедника «Коломенское», которые установили истинный возраст строения. Реставрация 2009–2011 годов вернула церкви изначальный облик.

Музей-заповедник «Измайлово»: память о Петре I и его отце

Один из крупнейших парков города является также одним из старейших — территория современного музея-заповедника «Измайлово» с XVII века была царской вотчиной Романовых. Царь Алексей Михайлович, увлекавшийся садово-парковым искусством, разбил здесь сады, где выращивал финики, виноград и дыни, обустроил пасеку и пробовал разводить тутового шелкопряда. Его сын, будущий император Петр I, в детстве брал здесь первые уроки навигации на дедовском ботике и водил потешные полки по окрестностям.

В наши дни в «Измайлове» на полпути от Красного пруда к Лебедянскому можно увидеть резной деревянный терем. Это экоцентр «Царская пасека», там представлена экспозиция разных видов ульев и аптекарский огород, где растут краснокнижные и редкие виды растений, а в вольерах живут белки и совы.