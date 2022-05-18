Там, где хранится Нарзан

Здание с зубчатыми башенками больше ста лет приковывает взгляды гостей Кисловодска. Это — Нарзанная галерея, одна из главных точек притяжения Курортного парка. История достопримечательности тесно связана с итальянской Швейцарией и английским подданным, тайнами ключа, «винокуренным заводом» и даже с дворцом у подножия горы Ай-Петри.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Не парусом единым

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Жители Кисловодска познакомились с лечебными свойствами Нарзана еще до появления галереи. В начале XIX века каптаж представлял собой деревянное сооружение с бетонным ограждением по кругу. Зрелище невзрачное, но барышни с кавалерами все же приходили принимать воду, на прогулках наслаждаясь чистым курортным воздухом. Все бы ничего, да только променад зачастую омрачали то знойное солнце, то пронзительные ветра.

На помощь водному обществу пришли архитекторы братья Бернардацци, уроженцы итальянской части Швейцарии, создавшие облик Кавминвод. В 1826 году они возвели специальные каркасы, которые обтянули парусиной. Две холстяные галереи со скамейками стояли по обе стороны источника Нарзана. Детище Бернардацци стало прообразом будущей галереи и сделало променад приятнее, но «замаячила» новая проблема. Парусина как материал не отличалась надежностью и каждый сезон нуждалась в замене. В 1833 году стены и крыши галерей вместо холста обшили досками, а через пару лет появилась кровля из листового железа.

«Зодчие Бернардацци изначально рассматривали деревянную галерею как временный вариант и уже в 1828 году составили проект каменного сооружения. В середине 1830 года один из братьев сделал еще два проекта подобного сооружения, но в силу разных обстоятельств они не были реализованы»,

— отмечается в книге «Архитектура старого Кисловодска» С.В. Боглачева и С.Н. Савенко.

Крымский брат

Так в истории Нарзанной галереи появился «английский след». Современная постройка — авторства Самуила Уптона, поселившегося в России британского подданного. Выбор на архитекторе остановил Кавказский наместник Михаил Воронцов. Уиптон участвовал в возведении Воронцовского дворца в Крыму, где его заметил князь и пригласил поработать на Кавказе.

Черты летней резиденции у подножия Ай-Петри угадываются в курортной постройке Кисловодска — оба «брата» стилизованы под английскую готику.

Возведение галереи началось в 1848 году. Воронцов поставил задачу — уместить внутри источник с Нарзаном, питьевые бюветы и ванны. По информации из книги «Архитектура старого Кисловодска», строительство шло почти десять лет и велось с южной стороны на северную.

Клубы дыма над ключом

Нарзанная галерея из известкового камня распахнула двери для всех желающих в 1853 году. Открытая сторона оказалась обращена на запад, чтобы днем внутри сохранялись тень и прохлада, а вечером попадали лучи заходящего солнца. В галерее установили скамейки, а проход сделали сквозным — из нее можно было попасть и к ванным, и к источнику Нарзана.

Долгожданная постройка заменила собой полноценный курортный комплекс. Для отдыхающих обустроили и гостевые комнаты, и ванны, а также просторное помещение, где все желающие могли отведать целебной воды и прогуляться. Музыка, что звучала в этих коридорах, так и звала курортников пуститься в пляс, утверждают краеведы.

«В своем кабинете в сезон, утром и вечером, принимал врач Кисловодской группы, который консультировал посетителей, как лечиться минеральными водами», («Архитектура старого Кисловодска»).

В 1870-х годах в специальных киосках начали продавать привозную минеральную воду и кумыс. Во внутренних двориках дымили так называемые «самовары». Правда, в них кипел не чай, а подогревался нарзан. Из-за клубов дыма, которые поднимались из «самоваров», внутренний двор в шутку окрестили «винокуренным заводом».

Молочное шампанское

В 1886 году галерею капитально отремонтировали, а еще через пять лет наладили продажу «игристого» Нарзана. С помощью особого смесителя в воду добавляли сжатый углекислый газ и продавали в отдельной комнатке. В ней же готовили «молочное шампанское». Так французы назвали коктейль из смешанного с газом коровьего молока.

В 1911 году кисловодчане и гости курорта увидели новое оформление южной части галереи. По проекту архитектора Ивана Байкова постройку венчал стеклянный фонарь, а вокруг колодца Нарзана соорудили просторный зал, фланкированный башнями с зубцами.

«Новый трехарочный южный портал в неоготическом стиле хорошо соответствовал северному фасаду здания. В зимнее время все проемы галереи были застеклены, а внутри галереи устраивался зимний сад из оранжерейных растении, работали водопродажная, читальни газет и журналов, кофейня; на специальной эстраде читались лекции и три раза в неделю выступал духовой оркестр», («Архитектура старого Кисловодска»).

Здание с башенками и зубцами притягивало взгляды. По душе приходился публике и восьмиугольный каптаж в мраморе, накрытый стеклянным куполом. У галереи была еще одна любопытная деталь, которую и сегодня можно увидеть, но только с высоты птичьего полета. Дело в том, что строение выполнено в форме ключа. По одной версии, так обыграли слово в значении «источник». По другой — архитектор символично намекнул: галерея — тот самый ключ к целебным водам, скрытым в глубинах Кисловодска.

В советское время верхнюю часть проемов окончательно застеклили, пол выложили большими плитками в шахматном порядке. После Великой Отечественной войны Южный портал галереи воссоздали из кисловодского камня, а стены облицевали мрамором.

Галерея сегодня

В новом столетии не обошлось без обновлений. Тем более что с момента последнего ремонта прошло 50 лет. В октябре 2021 года началась масштабная реставрация Нарзанной галереи. Полностью обновлены питьевой зал, каптаж и административные помещения, рассказали в пресс-службе Национального парка «Кисловодский». Ремонту подвергли и то, что скрыто от глаз местных жителей и гостей курорта, — инженерные сети.

«Поскольку Нарзанная галерея считается объектом культурного наследия, памятником архитектуры федерального значения, ее ремонт шел под пристальным вниманием. Строжайший контроль был со стороны специалистов Архитектурно-реставрационного центра и проектного института»,

— сообщили в пресс-службе Национального парка «Кисловодский».