В Москве прошла музыкальная премия ЖАРА MUSIC AWARDS

17 мая в Crocus City Hall состоялась V юбилейная церемония награждения музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS. Премия вручается артистам за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2021 года. ЖАРА MUSIC AWARDS – это масштаб, зрелище и незабываемые эмоции!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Церемония 2022 года стала рекордной по количеству концертных номеров и продолжительности - более 4х часов непрерывных хитов и только самые популярные артисты: Баста, Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, HammAli& Navai, Клава Кока, ANNA ASTI, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан, Максим, Мари Краймбрери, Султан Лагучев, Звонкий, Лолита, Александр Панайотов, Ольга Бузова, Dabro, MOT, Люся Чеботина и многие другие выступили на юбилейной церемонии награждения премии ЖАРА MUSIC AWARDS 2022.

Пресс-служба

Концептуальный взгляд на мероприятие и современные технологии позволили реализовать интересные сценические решения и подготовить каждому артисту неповторимый номер. Настало время забыть обо всём и погрузиться в музыку каждой клеточкой тела.

Баста исполнил романтичную композицию «Ты была права», Филипп Киркоров - «Раненый», Zivert и Дима Билан спели нелтенку «Это была любовь», Gayazov Brother$ качнули «Малиновой ладой», Сергей Лазарев представил красивый номер «Снег в океане», Люся Чеботина - «Солнце Монако», Jony выступил дуэтом с Мотом и композицией «Лилии», всех зрителей покорил дуэт Филиппа Киркорова и Аnna Asti «Хобби», а на исполнении Максим «Знаешь ли ты» зал встал и аплодировал стоя. Четырехчасовой концерт подарил зрителям уникальное шоу, выступления любимых артистов и незабываемые эмоции.

Победители V музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS

1. Номинация «Певец года» - Дима Билан

2. Номинация «Певица года» - Мари Краймбрери

3. Номинация «Группа года» - Artik & Asti

4. Номинация «Коллаборация года» - МОТ & JONY «Лилии»

5. Номинация «Песня года» - HammAli & Navai «Птичка»

6. Номинация «Альбом года» - Zivert «Vinyl #2»

7. Номинация «Прорыв года» - Ваня Дмитриенко

8. Номинация «Digital-проект» - 13 друзей Билана

9. Номинация «Трендсеттер года» - Ольга Бузова

10. Номинация «Связи поколений» - Клава Кока & Руки Вверх «Нокаут»

11. Номинация «Вне времени» - Дима Билан & Zivert «Это была любовь»

12. Номинация «Саундтрек года» - Филипп Киркоров «Раненный» (OST «Ёлки 8»)

13. Номинация «Видео года» - Егор Крид «Голос»

14. Номинация «Мужское видео» - Баста «Ты была права»

15. Номинация «Женское видео» - Мари Краймбрери «Самолёт»

16. Номинация «Интернет-хит» - Хабиб «Ягода-малинка»

17. Номинация «Фан-клуб года» - GAYAZOV$ BROTHER$

18. Номинация «Выбор VK Музыки» - Султан Лагучев

19. Номинация «Артист года» - Лолита

20. Номинация «Выбор Voice Magazine» - Люся Чеботина

21. Номинация «Звезда АВТОРАДИО» - Полина Гагарина

22. Номинация «Концертный тур» - Сергей Лазарев

23. Номинация «Best Streaming» - Atlantic Records