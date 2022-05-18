В Москве прошла музыкальная премия ЖАРА MUSIC AWARDS

17 мая в Crocus City Hall состоялась V юбилейная церемония награждения музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS. Премия вручается артистам за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2021 года. ЖАРА MUSIC AWARDS – это масштаб, зрелище и незабываемые эмоции!
Церемония 2022 года стала рекордной по количеству концертных номеров и продолжительности - более 4х часов непрерывных хитов и только самые популярные артисты: Баста, Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, HammAli& Navai, Клава Кока, ANNA ASTI, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан, Максим, Мари Краймбрери, Султан Лагучев, Звонкий, Лолита, Александр Панайотов, Ольга Бузова, Dabro, MOT, Люся Чеботина и многие другие выступили на юбилейной церемонии награждения премии ЖАРА MUSIC AWARDS 2022.
Концептуальный взгляд на мероприятие и современные технологии позволили реализовать интересные сценические решения и подготовить каждому артисту неповторимый номер. Настало время забыть обо всём и погрузиться в музыку каждой клеточкой тела.
Баста исполнил романтичную композицию «Ты была права», Филипп Киркоров - «Раненый», Zivert и Дима Билан спели нелтенку «Это была любовь», Gayazov Brother$ качнули «Малиновой ладой», Сергей Лазарев представил красивый номер «Снег в океане», Люся Чеботина - «Солнце Монако», Jony выступил дуэтом с Мотом и композицией «Лилии», всех зрителей покорил дуэт Филиппа Киркорова и Аnna Asti «Хобби», а на исполнении Максим «Знаешь ли ты» зал встал и аплодировал стоя. Четырехчасовой концерт подарил зрителям уникальное шоу, выступления любимых артистов и незабываемые эмоции.
Победители V музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS
1. Номинация «Певец года» - Дима Билан
2. Номинация «Певица года» - Мари Краймбрери
3. Номинация «Группа года» - Artik & Asti
4. Номинация «Коллаборация года» - МОТ & JONY «Лилии»
5. Номинация «Песня года» - HammAli & Navai «Птичка»
6. Номинация «Альбом года» - Zivert «Vinyl #2»
7. Номинация «Прорыв года» - Ваня Дмитриенко
8. Номинация «Digital-проект» - 13 друзей Билана
9. Номинация «Трендсеттер года» - Ольга Бузова
10. Номинация «Связи поколений» - Клава Кока & Руки Вверх «Нокаут»
11. Номинация «Вне времени» - Дима Билан & Zivert «Это была любовь»
12. Номинация «Саундтрек года» - Филипп Киркоров «Раненный» (OST «Ёлки 8»)
13. Номинация «Видео года» - Егор Крид «Голос»
14. Номинация «Мужское видео» - Баста «Ты была права»
15. Номинация «Женское видео» - Мари Краймбрери «Самолёт»
16. Номинация «Интернет-хит» - Хабиб «Ягода-малинка»
17. Номинация «Фан-клуб года» - GAYAZOV$ BROTHER$
18. Номинация «Выбор VK Музыки» - Султан Лагучев
19. Номинация «Артист года» - Лолита
20. Номинация «Выбор Voice Magazine» - Люся Чеботина
21. Номинация «Звезда АВТОРАДИО» - Полина Гагарина
22. Номинация «Концертный тур» - Сергей Лазарев
23. Номинация «Best Streaming» - Atlantic Records
Голосование за победителей V юбилейной музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS было открытым и проходило сайте с 1 апреля 2022 года до 10 мая 2022 года.