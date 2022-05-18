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37 минут назад

Почему Туркменистан — это настоящая страна запретов

Даша Краснова

Известность Туркменистану приносят главные люди страны. Недавно стало известно, что новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов ввел жесткие запреты, касающиеся образа жизни женщин. Однако страна в целом славится своими суровыми законами. Подробнее об этом расскажет "Рамблер".

Почему Туркменистан — это настоящая страна запретов
Фото: социальные сетисоциальные сети

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Никто не может приехать в Туркменистан без визы, об электронных визах не идет и речи, как и о визах, которые обычно можно получить на границе. В мире всего две страны с такими правилами: Туркменистан и Сирия. В Афганистане тоже такие правила, но если вы или ваши родители родились в Афганистане, то въездная виза туда вам не нужна. А в Туркменистане считается, что туркмен с иностранным паспортом опаснее любого иностранца. Попасть в страну можно только по приглашению.

Доносы

В стране активно борются с инакомыслием, если кто-то выразит недовольство, и про это узнают, можно легко отправиться в тюрьму. Следить при этом с помощью полицейских за гражданами вовсе необязательно, достаточно платить людям за доносы.

Система талонов

Система талонов в Туркменистане — не пережиток прошлого. В некоторых районах страны были введены продуктовые карточки, так как пандемия коронавируса усилила кризис в стране. На одного человека в месяц можно купить пять яиц, полкилограмма сахара, пять килограмм муки, по два килограмма картофеля и лука, до пяти килограммов моркови, один килограмм риса и один литр подсолнечного масла.

Права женщин

С этого года женщинам запрещено делать татуаж бровей, и наращивать ресницы и увеличивать губы. Кроме того, запрещено красить волосы в салоне и в домашних условиях.

Запрещены и облегающие наряды. Если женщина наденет мини-юбку, ее ждет штраф 140 долларов или лишение свободы на 15 суток. Однако некоторые жители Туркменистана пишут, что строгие правила касаются посещений лишь в ряде учреждений.

Отношения

Если мужчина и женщина просто сожительствует вместе, но не расписаны официально, их могут сдать правоохранительным органом. Их могут просто посадить в тюрьму. Также в Туркменистане нельзя проявлять чувства на улице, например, держаться за руки.

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