Чем опасен остров Возрождения в пересохшем Аральском море

Этот остров когда-то казался идеальном для размещения советской биолаборатории. Но спустя десятки лет все оказалось с точностью до наоборот. "Рамблер" рассказывает, какие опасности таит остов Возрождения, расположенный в пересохшем Аральском море.

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Аральское море начало мелеть в 1960 годы. Это было связано с тем, что вода из рек, питавших море, — Амударьи и Сырдарьи — использовалась для орошения хлопковых полей. Система была простая - в земле делали траншею, по которой шла вода. Конечно, при этом значительная часть воды терялась по пути. Полей становилось все больше, а значит воды нужно было еще больше.

Но тогда не предполагали, какой катастрофой может обернуться рост производства хлопка. А кроме того в Аральском море, на острове Возрождения было решено построить биолабораторию, в которой занимались изучением опасных вирусов и заболеваний — туляремии, оспы, сибирской язвы и других.

Казалось, остров для этих целей подходит идеально — он значительно удален от берега, здесь жаркий и сухой климат, в котором быстро гибнут вирусы.

Ученые проводили здесь массу экспериментов и исследований, в том числе ставили опыты над животными.

Но после распада СССР деятельность биолаборатории решено было свернуть. Люди, жившие и работавшие в военном гарнизоне, спешно покинули свои жилища, оставив вещи, оборудование и технику. Но это не самое страшное.