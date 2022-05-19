Археологи нашли таинственный неолитический каменный круг

Таинственный каменный круг был обнаружен в центре доисторического ритуального места в Корнуолле на юго-западе Англии. Он был найден в ходе реализации проекта по сохранению и дополнительному изучению этого участка, который, как полагают, начал использоваться в период позднего неолита — 3000–2500 лет до н.э. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Добровольцы очистили участок от растительности, которая угрожала подземным археологическим слоям. Эта работа позволила археологам провести первые подробные топографические и геофизические исследования места под названием Кастилли-хендж и выявить следы закопанного в незапамятные времена каменного круга в его центре. Они также получили данные об исходной форме "хенджа" и изменениях, происходивших с ним с течением времени.

Кастилли-Хендж, окруженный внешним валом и внутренним рвом, по всей видимости, служил амфитеатром для собраний и ритуальных действий. Предыдущие исследования приходили к выводу, что это место использовалось как театр в средние века, а затем как защитные укрепления во время гражданской войны в Англии.

"Изучение этого места дало нам понимание его значимости для истории Корнуолла на протяжении тысячелетий, — заявила руководитель проекта Энн Престон-Джонс. — Это поможет нам принять правильное решение о том, как управлять этим памятником и представлять его публике, чтобы им могли наслаждаться будущие поколения".

Земляные валы и овальное ограждение занимают в длину 68 м и 62 м в ширину, а внутреннее пространство, соответственно, 48х28 м. Окружающий ров шириной 7,6 м и глубиной 1,8 м обнесен внешним валом высотой до 1,6 м.