Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
50 минут назад

Археологи в английском Корнуолле нашли таинственный неолитический каменный круг

Газета.Ru

Таинственный каменный круг был обнаружен в центре доисторического ритуального места в Корнуолле на юго-западе Англии. Он был найден в ходе реализации проекта по сохранению и дополнительному изучению этого участка, который, как полагают, начал использоваться в период позднего неолита — 3000–2500 лет до н.э. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Археологи нашли таинственный неолитический каменный круг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Добровольцы очистили участок от растительности, которая угрожала подземным археологическим слоям. Эта работа позволила археологам провести первые подробные топографические и геофизические исследования места под названием Кастилли-хендж и выявить следы закопанного в незапамятные времена каменного круга в его центре. Они также получили данные об исходной форме "хенджа" и изменениях, происходивших с ним с течением времени.

Кастилли-Хендж, окруженный внешним валом и внутренним рвом, по всей видимости, служил амфитеатром для собраний и ритуальных действий. Предыдущие исследования приходили к выводу, что это место использовалось как театр в средние века, а затем как защитные укрепления во время гражданской войны в Англии.

"Изучение этого места дало нам понимание его значимости для истории Корнуолла на протяжении тысячелетий, — заявила руководитель проекта Энн Престон-Джонс. — Это поможет нам принять правильное решение о том, как управлять этим памятником и представлять его публике, чтобы им могли наслаждаться будущие поколения".

Земляные валы и овальное ограждение занимают в длину 68 м и 62 м в ширину, а внутреннее пространство, соответственно, 48х28 м. Окружающий ров шириной 7,6 м и глубиной 1,8 м обнесен внешним валом высотой до 1,6 м.

Некогда находившиеся здесь камни были частично перенесены в другие места, а частично оказались под землей. Кастилли-хендж внесен теперь в Реестр наследия Исторической Англии, находящегося под угрозой, поскольку из-за удаленного расположения его трудно контролировать, в результате земляные валы и часть внутреннего интерьера зарастают кустарниками.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители