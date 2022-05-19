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1 час назад

В Великобритании нашли каменный круг эпохи неолита

Мир24

Британские археологи, обследуя доисторический ритуальный участок в графстве Корнуолл, обнаружили загадочный каменный круг. Они также нашли следы семи равномерно расположенных ям, сообщает The Guardian.

В Великобритании нашли каменный круг эпохи неолита
Фото: PixabayPixabay

Кастилли-Хендж представляет собой объект, похожий на амфитеатр. Ученые полагают, что его построили во времена неолита, 3000-2500 годах до нашей эры.

В 2021 году памятник включили в программу по сохранению и реставрации. В течение зимы добровольцы очистили территорию от папоротников и кустарника. Затем ученые провели первые подробные топографические и геофизические исследования.

Результаты показали, что в центре хенджа располагался каменный круг, ныне давно погребенный под слоями земли. Некоторые камни, возможно, были сняты и перенесены в другое место.

Также ученые смогли установить, как памятник выглядел изначально. Он был окружен небольшим валом и рвом и по своей структуре напоминал амфитеатр, который древние племена могли использовать для собраний, обрядов и церемоний.

В настоящее время в Кастилли-Хендж сохранились земляные укрепления в виде овала длиной 68 и шириной 62 метра. Внутри расположена ровная площадка 48 на 28 метров.

Ученые полагают, что памятник использовали в Средние века в качестве открытой театральной площадки. Во время гражданской войны в Англии там оборудовали огневую точку.

Ранее сообщалось, что рядом со Стоунхенджем нашли сотни рукотворных ям. Некоторые из них оказались гораздо старше самого кромлеха.

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