В Турции со дна озера "восстала" древняя дорога Урарту

"После последнего подъема уровня водоема в 1994 году эта дорога в основном находилась под водой, — продолжает Чавушоглу. — Она была построена для того, чтобы обеспечить доступ к замкам урартского периода, которые были заложены на берегу озера, а затем и к поселениям, существовавшим в средние века. Это древняя дорога была шириной с конную повозку, она была предназначена как для доставки еды и предметов первой необходимости в Чарпанак, так и для перевозки людей туда и обратно. На аэрофотоснимках хорошо видно, что дорога была построена путем выстраивания камней. Сейчас остались только основные камни, так как вода со временем размыла дорогу".