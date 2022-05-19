В Турции со дна озера "восстала" древняя дорога Урарту

В Турции археологи совершили неожиданное открытие на озере Ван. Там из-за глобального потепления значительно упал уровень воды, в результате чего со дна буквально "восстала" древняя дорога, построена во времена легендарного царства Урарту.
Как сообщает Arkeonews, со дна озера практически на поверхность поднялся километровый участок дороги, соединивший остров Чарпанак с берегом. Это уже не первый случай, когда на озерах Турции отступающая вода обнажает древние сооружения.
Остров Чарпанак также известен под армянским названием Ктуц. Это один из четырех крупнейших островов на озере Ван. В настоящее время он является необитаемым. Однако раньше на этом острове находился армянский монастырь под названием Ктуц, руины которого дошли до наших дней.
Как пояснил профессор археологии Рафет Чавушоглу, на берегах озера Ван правители легендарного царства Урарту, считавшегося одним из самых могущественных государств своего времени, создали разветвленную транспортную сеть. Она сходилась в городе Тусба, который много лет был столицей Урарту.
"Одной из этих дорог была дорога, которая шла от Тусбы до городов Калечика и Топакташа, а затем до острова Чарпанак, — объясняет Чавушоглу. — Руины на острове Чарпанак относятся к средневековью. Хотя в древности это место имело форму полуострова, уровень дороги был поднят, и транспортировка осуществлялась по суше. По сути, это дорога, которая начинается от Тусбы и продолжается вдоль берега озера, обеспечивала доступ к монастырю".
Со временем дорога к острову Чарпанак была затоплена. Впрочем, периодически в моменты обмеления озера она становилась видна, поэтому археологи знали о ее существовании. Однако только теперь они получили возможность исследовать ее детально. Обмеление озера началось еще в 2021 году, когда этот регион охватила засуха. Уровень воды значительно упал, зато археологи впервые сумели оценить траекторию километрового участка древней дороги.
"После последнего подъема уровня водоема в 1994 году эта дорога в основном находилась под водой, — продолжает Чавушоглу. — Она была построена для того, чтобы обеспечить доступ к замкам урартского периода, которые были заложены на берегу озера, а затем и к поселениям, существовавшим в средние века. Это древняя дорога была шириной с конную повозку, она была предназначена как для доставки еды и предметов первой необходимости в Чарпанак, так и для перевозки людей туда и обратно. На аэрофотоснимках хорошо видно, что дорога была построена путем выстраивания камней. Сейчас остались только основные камни, так как вода со временем размыла дорогу".