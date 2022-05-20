Творчество, спорт, танцы: программа Дня парков в Москве

В честь Дня парков столичные зоны отдыха, подведомственные городскому Департаменту культуры, подготовили праздничную программу для всей семьи, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. В субботу, 21 мая, горожане смогут побывать на познавательной экскурсии, освоить азы профессиональной фотосъемки, разучить движения латиноамериканских танцев и многое другое. Для участия в некоторых мероприятиях нужно предварительно зарегистрироваться.

Фото: Mos.ru Mos.ru

«Парки Москвы приглашают на экскурсии, лекции, спортивные и творческие занятия, интеллектуальные игры. Так, в зоне отдыха “Фили” всех желающих ждут на историческую прогулку. А в парке “Северное Тушино” проведут уроки музыки и турнир по шашкам. Некоторые мастер-классы, например по изобразительному искусству в саду имени Баумана, будут проходить по выходным на протяжении всего летнего сезона»,

Видео дня

— рассказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что программы подготовили 18 парков.

Гимнастика, уроки танцев и турнир по шашкам

Любителей активного отдыха в День парков приглашают на тренировку на свежем воздухе. Открытый урок по оздоровительной гимнастике цигун пройдет в Бабушкинском парке. Он начнется в 10:00 в зеленом театре. С собой нужно принести гимнастический или туристический коврик. В 14:00 в центре творчества и досуга пройдет творческий мастер-класс. Участники смогут освоить технику «декупаж» и создать оригинальные украшения для дома.

В ландшафтном парке «Митино» на танцевальной площадке в 11:00 предложат заняться гимнастикой, в 12:00 там пройдет фитнес-урок по зумбе, сочетающий элементы аэробики, хореографии и различных стилей танцев — фламенко, сальсы, ча-ча-ча и других. Завершится спортивная программа на танцплощадке парка «Митино» занятием по йоге в 13:00.

Любителей игры в шашки приглашают в парк «Северное Тушино» на сеанс одновременной игры. Всем участникам турнира будет противостоять один соперник — кандидат в мастера спорта по шашкам Игорь Бедов. Желающих сразиться с мастером ждут в 11:00 в беседке «Ротонда». Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Написать пейзаж и научиться фотосъемке

Те, кто хотел бы провести День парков творчески, смогут попробовать себя в роли художника и написать пейзаж. Уроки по изобразительному искусству пройдут в парке «Фили» и саду «Эрмитаж». Перед занятием профессиональные художники познакомят гостей с основными техниками работы с акварелью, подскажут, как можно нарисовать деревья, небо, цветы, исторические здания и сооружения. В парке «Фили» ждут начинающих художников в 12:30. На занятие необходимо зарегистрироваться по ссылке. В саду «Эрмитаж» пленэр состоится в 14:00. Предварительная регистрация не требуется.

В саду имени Баумана с 12:00 до 13:30 участники открытого урока будут рисовать картины на произвольные темы. На занятие нужно принести карандаши и бумагу. Ведущая — художница и психолог Дарья Шепелева.

Со специальной техникой создания картин на поверхности воды под названием эбру могут познакомиться юные посетители парка «Фили». Детей научат рисовать на воде специальными не растворяющимися красками и переносить изображения на бумагу или другую твердую основу, например дерево, ткань, керамику или кожу. Занятие начнется в 15:00 в павильоне «Букингдом». Все необходимые материалы для обучения технике эбру предоставят. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.

Фотографировать цветущие фруктовые деревья научат в парке «Северное Тушино». На фотоуроке гостям расскажут о художественных приемах, композиции и цветопередаче в пейзажной съемке и покажут, как строить кадр. Полученные знания можно сразу применить на практике и запечатлеть цветущие деревья. Фотопрогулка начнется в 16:30 от павильона «Клуб развития и творчества». С собой необходимо взять фотоаппарат или телефон. Для участия потребуется регистрация по ссылке.

Экскурсия по парку древностей и концерты

Экскурсия по Кунцевскому городищу пройдет в парке «Фили». Это одно из древнейших поселений человека в окрестностях Москвы. Археологами установлено, что заселение здесь началось еще в VI и V веках до нашей эры. Городище занимало высокий мыс между двумя глубокими оврагами на правом берегу Москвы-реки. Следы древнего поселения — земляные валы и рвы — до сих пор заметны в ландшафте парка. Экскурсия начнется в 13:00. Предварительно нужно зарегистрироваться.

С миром флоры и фауны столичных парков можно познакомиться на лекции «Биоразнообразие московских парков» в ландшафтном парке «Митино». Гости узнают интересные факты из жизни обитателей столичных зеленых зон, научатся определять растения по отличительным признакам. Лекция начнется в 12:00 и пройдет в павильоне буккроссинга.