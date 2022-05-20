Археологи нашли 17 скелетов на территории уэльского монастыря

Британские археологи графства Пембрукшир, расположенного на западе Уэльса, обнаружили останки 17 скелетов в захоронении, которое, по их мнению, принадлежало мужскому монастырю Святого Спасителя до того, как король-реформатор Генрих VIII отобрал их собственность. Об этом сообщает издание Live Science.

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"Мужской монастырь существовал с середины 1200-х годов до его распада в 1536–1541 годах",

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— рассказала в интервью Live Science Фрэн Мерфи, глава археологической службы Dyfed Archaeological Trust — организации, которая занимается этими раскопками.

В последние годы существования монастыря Генрих VIII, король Англии и Уэльса, приказал конфисковать и продать многие церковные владения. Это случилось после того, как он разорвал отношения с католической церковью.

Средневековый мужской монастырь Святого Спасителя, который населяли монахи-доминиканцы, "черные монахи", отличавшиеся черным цветом своих одежд, не стал в этом смысле исключением. По словам Мерфи, корона продала все их имущество, но часть его, в частности, могильник, принадлежавший монастырю, оставалась нетронутой вплоть до XVII века.

"Мы точно не знаем, принадлежат ли эти останки монахам, поскольку на монастырских кладбищах зачастую хоронили самых разных людей",

— пояснила Мерфи.

Она отметила, что раскопки продолжаются, а подробное остеологическое исследование скелетов еще не проводилось. "В захоронениях нет ничего лишнего", — добавила Мерфи, отметив, что это согласуется с христианскими обычаями средневековых европейцев: "Ничего нельзя взять с собой в загробную жизнь".