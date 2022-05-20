Археологи нашли 17 скелетов на территории уэльского монастыря

Британские археологи графства Пембрукшир, расположенного на западе Уэльса, обнаружили останки 17 скелетов в захоронении, которое, по их мнению, принадлежало мужскому монастырю Святого Спасителя до того, как король-реформатор Генрих VIII отобрал их собственность. Об этом сообщает издание Live Science.
"Мужской монастырь существовал с середины 1200-х годов до его распада в 1536–1541 годах",
— рассказала в интервью Live Science Фрэн Мерфи, глава археологической службы Dyfed Archaeological Trust — организации, которая занимается этими раскопками.
В последние годы существования монастыря Генрих VIII, король Англии и Уэльса, приказал конфисковать и продать многие церковные владения. Это случилось после того, как он разорвал отношения с католической церковью.
Средневековый мужской монастырь Святого Спасителя, который населяли монахи-доминиканцы, "черные монахи", отличавшиеся черным цветом своих одежд, не стал в этом смысле исключением. По словам Мерфи, корона продала все их имущество, но часть его, в частности, могильник, принадлежавший монастырю, оставалась нетронутой вплоть до XVII века.
"Мы точно не знаем, принадлежат ли эти останки монахам, поскольку на монастырских кладбищах зачастую хоронили самых разных людей",
— пояснила Мерфи.
Она отметила, что раскопки продолжаются, а подробное остеологическое исследование скелетов еще не проводилось. "В захоронениях нет ничего лишнего", — добавила Мерфи, отметив, что это согласуется с христианскими обычаями средневековых европейцев: "Ничего нельзя взять с собой в загробную жизнь".
На погребенных имелись лишь саваны, причем руки всех скелетов были скрещены на груди. В средние века (примерно с 500 по 1500 год н.э.) монастыри были популярными местами для похорон. Изначально монастырские кладбища предназначались лишь для самих монахов, но быстро стали популярными местами для захоронения мирян. Нынешние раскопки ведутся перед началом большого строительства на этой территории: в этом районе планируют построить трехэтажный продуктовый магазин с баром и террасой на крыше.