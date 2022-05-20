«Новое Радио ДВИЖ»: суперхиты и суперновинки каждую пятницу

В Москве продолжается музыкальный фестиваль «Новое Радио ДВИЖ». Каждую пятницу радиостанция дарит своим слушателям возможность провести вечер с любимыми артистами. 20 мая в столичном фудмолле «Депо» выступят Lina Lee, GUMA, Mary GU и Звонкий.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В гастрономическом пространстве в живом исполнении прозвучат суперхиты и суперновинки, а популярные исполнители пообщаются с поклонниками. Помимо этого, ведущие «Нового Радио» разыграют эксклюзивный мерч с автографами знаменитостей.

Стать гостем фестиваля «Новое Радио ДВИЖ» можно каждую пятницу. Звёздная вечеринка в фудмолле «Депо» стартует в 20:00.