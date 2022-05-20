Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+31° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

«Новое Радио ДВИЖ»: суперхиты и суперновинки каждую пятницу

Партнерский материал

В Москве продолжается музыкальный фестиваль «Новое Радио ДВИЖ». Каждую пятницу радиостанция дарит своим слушателям возможность провести вечер с любимыми артистами. 20 мая в столичном фудмолле «Депо» выступят Lina Lee, GUMA, Mary GU и Звонкий.

«Новое Радио ДВИЖ»: суперхиты и суперновинки каждую пятницу
Фото: Пресс-службаПресс-служба

В гастрономическом пространстве в живом исполнении прозвучат суперхиты и суперновинки, а популярные исполнители пообщаются с поклонниками. Помимо этого, ведущие «Нового Радио» разыграют эксклюзивный мерч с автографами знаменитостей.

Стать гостем фестиваля «Новое Радио ДВИЖ» можно каждую пятницу. Звёздная вечеринка в фудмолле «Депо» стартует в 20:00.

Подробная информация — в эфире «Нового Радио», на newradio.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители