Digital-художники и STUDIO 21 устроили взрыв искусства

Сегодня в жизни общества не осталось ни одной сферы, которую бы не затронули глобальные изменения. Однако в условиях турбулентности и постоянных потрясений творческие люди не перестают высказываться. Они готовы рисковать и самовыражаться, невзирая на обстановку и финансовые трудности.

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STUDIO 21 всегда поддерживала креативное комьюнити и в этот раз не стала изменять себе. Художники, которые выбирают нестандартные площадки для своих работ, нашли союзника в лице радиостанции, потому что любой кризис проще пережить вместе.

В рамках новой коллаборации с Творческим Объединением +111° и NFT Bastards на улицах Москвы реализован масштабный проект, цель которого объединить представителей разных областей современного искусства и познакомить зрителей с digital-креативом.

Это особенно важно сейчас, потому что обращение к искусству — один из способов снизить тревожность.

В проекте приняли участие более 60 участников крупнейшего в СНГ NFT- комьюнити, а музыку для него написал пензенский битмейкер и один из главных локальных саундпродюсеров — White Punk.

Итогом их работы под слоганом «Музыка объединяет» стал единый видеоролик-мультиарт, созданный в тройной коллаборации — STUDIO 21, объединения +111° и сообщества NFT Bastards. Он транслируется на крупнейших медиафасадах Москвы, а также опубликован в NFT на одном из крупнейших маркетплейсов при поддержке NFT-агентства ARKA и Millions.agency. Партнерами проекта выступили оператор наружной рекламы Sunlight Outdoor и агентство INTENTION.