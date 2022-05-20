Группа «СЛОТ» выступит в Москве и Санкт-Петербурге

Мощно отметив 20-летие, группа «СЛОТ» не останавливается на достигнутом и возвращается на столичные площадки. Еще больше тяжелого гитарного звука, мощности голосов и энергетики – 27 мая 2022 в столичном клубе «1930 Moscow» и 29 мая 2022 в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге главные альтернативщики страны представят новую программу-вселенную «МЕТАMETAL». Громкие блокбастеры и все то, за что мы так любим группу «СЛОТ» – несмотря ни на что, в этот вечер будут гореть сердца под залп голосов и любимые аккорды.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

За 20 лет творческой деятельности «СЛОТ» полноправно утвердились в качестве одной из лучших рок-команд страны. На их счету 9-ть студийных альбомов, более 20-ти синглов, 2 мини-альбома и 2 альбома ремиксов, не один десяток клипов. А также официальный трибьют «СЛОТ. ХХ tribute», который вышел специально к 20-летию в феврале 2022 года. В релиз вошло 23 трека, среди которых можно найти версии песен группы «СЛОТ» в исполнении команд «ЙОРШ» и «Ногу Свело», неожиданных Анны Плетневой и Григория Лепса.

Отвечая на вопрос «Что дальше?», Нуки и Кэш не сговариваясь, одновременно отвечают: «Будем делать все то, что и делали. Петь, выпускать песни, гастролировать».