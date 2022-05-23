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3 часа назад

Спин-офф «Преступления и наказания» покажут на театральном онлайн-фестивале

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29 мая в сети пройдет бесплатный показ спектакля «Малявочка».

Спин-офф «Преступления и наказания» на театральном фестивале
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Заслуженный артист России Павел Курочкин (Ведогонь-театр) раскроет перед зрителями характер одного из противоречивых героев великого романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Речь об отце Сонечки Мармеладовой, призванной спасти Раскольникова, — Семене Захаровиче.

Говоря языком современного кино, «Малявочка» - это спин-офф «Преступления и наказания»: отдельное художественное произведение, где второстепенный герой становится центром повествования.

Кто такой Семен Захарович Мармеладов? Добряк, который спас от нищеты женщину с тремя детьми, женившись. Титулярный советник. Запойный пьяница, что потерял работу. Отец, чья дочь вынуждена торговать собой, чтобы прокормить его и семью. В конце концов, это человек, решившийся на преступление. Почему? Ради кого?

Спектакль пройдет в рамках фестиваля Onlife IDEA Fest. Напомним, что на данном фестивале все спектакли играются вживую, а после окончания спектакля все зрители могут высказать свое мнение об увиденном и задать вопросы актеру и режиссеру.

Бесплатный билет можно получить на сайте фестиваля.

Места,Павел Курочкин,Федор Достоевский,
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