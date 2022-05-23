Спин-офф «Преступления и наказания» на театральном фестивале

29 мая в сети пройдет бесплатный показ спектакля «Малявочка».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Заслуженный артист России Павел Курочкин (Ведогонь-театр) раскроет перед зрителями характер одного из противоречивых героев великого романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Речь об отце Сонечки Мармеладовой, призванной спасти Раскольникова, — Семене Захаровиче.

Говоря языком современного кино, «Малявочка» - это спин-офф «Преступления и наказания»: отдельное художественное произведение, где второстепенный герой становится центром повествования.

Кто такой Семен Захарович Мармеладов? Добряк, который спас от нищеты женщину с тремя детьми, женившись. Титулярный советник. Запойный пьяница, что потерял работу. Отец, чья дочь вынуждена торговать собой, чтобы прокормить его и семью. В конце концов, это человек, решившийся на преступление. Почему? Ради кого?