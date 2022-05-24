Нейросеть написала музыку пяти российских городов

Нейросеть написала музыку, которой «звучат» пять крупных российских городов, пишет издание Life, ссылаясь на исследование компании Platforma, которая занимается разработкой решений для бизнеса на основе больших данных.
«У многих людей города ассоциируются с определенным запахом или картинкой, но мы решили сгенерировать их уникальные звучания. С помощью больших данных мы учли множество показателей, благодаря чему получили неповторимое и ни на что не похожее звучание», – рассказал гендиректор Platforma Алексей Каштанов.
Для создания мелодий городов искусственный интеллект использовал фотографии линии горизонта, данные по плотности застройки и посещаемости. Композиции отражают звучание двух российских столиц, а также Нижнего Новгорода, Архангельска и Казани.
Вместе с тем получившийся у ИИ материал пришлось адаптировать для человеческого уха. Этим занимались музыканты из упомянутых городов: Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, битмейкер CVPELLV из Москвы, инди-исполнитель Радиф Кашапов из Казани, рэпер Ира PSP из Нижнего Новгорода, а также архангельский музыкант Михаил Карлос.
При этом основой для композиции «Санкт-Петербург» стала линия крыш Кронштадта и Исаакиевского собора, в «Москве» звучат Красная площадь и Кремль. В треках других городов получилось задействовать все градостроительные ансамбли.
Ранее российские IT-специалисты разработали на основе нейрости интеллектуальную систему управления ж/д движением, которая способна за несколько секунд формировать более точные расписания без участия человека.