Найдены древнейшие следы присутствия людей в Арктике

Ученые обнаружили древнейшие следы присутствия в Арктике человека современного типа (Homo sapiens sapiens), которые были оставлены 40 тысяч лет назад на нынешней территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщается на сайте Института ядерной физики имени Будкера СО РАН.

По данным специалистов, человек современного типа начал заселять Европу и Азию 50-60 тысяч лет назад. Однако было неизвестно, как он перешел через Урал и где находился до этого. Ранее считалось, что искать на севере следы присутствия древних людей бессмысленно, так как предполагалось наличие там ледника, который покрывал Западную Сибирь 12-30 тысяч лет назад. Эта теория подтверждалась и отсутствием в регионе находок вроде стоянок предков человека. Ученым из России и Европы удалось опровергнуть эту гипотезу: они доказали, что обледенение региона было гораздо раньше — 90-60 тысяч лет назад севернее Салехарда.

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В 2020 году на палеолитическом местонахождении Кушеват в Ямало-Ненецком автономном округе проводились раскопки в отложениях древнего ручья в нижнем течении Оби, который существовал на протяжении 20-40 тысяч лет. Там учеными были найдены два рога оленя со следами обработки человеком.

«Всего из этого костеносного горизонта получено 20 дат (с возрастом от 40 до 20 тысяч лет назад); при этом возрастом 40 тысяч лет датированы костные остатки (рога), обработанные человеком. Таким образом, это первое открытие в низовьях Оби, свидетельствующее о присутствии человека на этой территории 40 тысяч лет назад», — рассказал заведующий лабораторией Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Иван Зольников.

Для определения возраста находок ученые использовали метод ускорительной масс-спектрометрии (УМС), который позволяет с высокой точностью датировать археологические артефакты, а также изучать ткани живых организмов из разных периодов истории Земли.