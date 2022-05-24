Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
2 часа назад

В Сочи выпустили на свободу редкую черепаху

Lenta.ru

В Сочинском национальном парке выпустили на свободу средиземноморскую черепаху, занесенную в Красные книги России и Кубани. Об этом сообщает КИ News.

В Сочи выпустили на свободу редкую черепаху
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, ранее животное принесли специалистам бывшие владельцы, которые не смогли ухаживать за ним.

«Люди вывозят их из природы, а потом не знают, куда деть. Уже через пару дней животное становится им обузой. Вот такая же судьба постигла этого крупного самца, которому около 20 лет. Его взяли из природы, подержали дома, а дальше обратились к нам, чтобы мы определили дальнейшую судьбу», — рассказал заместитель директора парка по науке Борис Туниев.

По его словам, черепаху выпустили на свободу в одном из немногих мест, где сохраняется жизнеспособная популяция. Такие охраняемые локации есть в заповеднике Утриш под Анапой и на территории нацпарка.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители