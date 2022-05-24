В Сочи выпустили на свободу редкую черепаху

«Люди вывозят их из природы, а потом не знают, куда деть. Уже через пару дней животное становится им обузой. Вот такая же судьба постигла этого крупного самца, которому около 20 лет. Его взяли из природы, подержали дома, а дальше обратились к нам, чтобы мы определили дальнейшую судьбу», — рассказал заместитель директора парка по науке Борис Туниев.