Встречайте главный фестиваль года в Лужниках

АО «Лужники» и Москомспорт, при участии АНО «Ласточка», концертного агентства TCI и группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» представляют: традиционный городской фестиваль «ЛАСТОЧКА - SUMMEET», который состоится 04 июня 2022г. в Лужниках!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

«ЛАСТОЧКА - SUMMEET» – не просто летний фестиваль музыки и активного образа жизни, а поистине крупномасштабное городское событие. Это пространство в легендарном и культовом месте, где соединятся спорт и активный образ жизни, качественная музыка и позитивные эмоции, самые разные активности и развлечения, вкусная еда и, конечно, хорошее настроение в кругу семьи или друзей. Это место, где каждый, вне зависимости от возраста и предпочтений, найдет что-нибудь для себя.

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«ЛАСТОЧКА – SUMMEET» – это 10 видов спортивных активностей и 20 спортивных турниров для взрослых и детей. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы от тренеров Академии гимнастики Голоцуцкова Антона и от самого двукратного призера летних Олимпийских игр в Пекине 2008 года, посмотреть выступление от Федерации акробатического рок-н-ролла г. Москвы и танцевальное шоу команды Brachos (а также разучить несколько танцевальных движений самостоятельно), поиграть в баскетбол, настольный теннис, керлинг, заняться йогой и медитацией на свежем воздухе. Для самых смелых посетителей на площадке установят шестиметровую стену для скалолазания.

На трех сценах «ЛАСТОЧКИ - SUMMEET» будет представлена музыка на любой вкус. Участниками фестиваля станут: «ЛСП», Дельфин, Shortparis, «Дайте танк (!)», «Куртки Кобейна», «Обе Две». На сцене партнера фестиваля Studio 21 выступят Markul, Saluki, Mnogoznaal, 104, Anikv.

Пресс-служба

Совместно с проектом UFO мы подготовили для вас 20-ти часовой OPEN AIR с популярными диджеями, который стартует в 10 утра, продлится весь день и закончится фантастической ночной вечеринкой на площадке UFO Dance Arena с барами и VIP-зонами. Среди участников: DJ Smash, Peredel, Far & High, Good Gum, Fake Mood, Izhevski, Pola, Pozdnyakov, Deomid, Samir Kuliev, Rocca, Agassi. Обратите внимание – билеты на ночное мероприятие приобретаются отдельно.

Fashion & design market представит самых перспективных российских дизайнеров. Это идеальное место не только для того, чтобы ознакомиться с последними модными трендами, но и приобрести что-нибудь для себя или в подарок: одежда, бижутерия, виниловые пластинки, приятные безделушки – все это вы найдете здесь.

Пресс-служба

Разумеется, ни один посетитель «ЛАСТОЧКА - SUMMEET» не останется голодным. На фудкорте состоится настоящий праздник гастрономии со всего мира: от классических национальных блюд до стритфуда и кухни фьюжн.

«ЛАСТОЧКА - SUMMEET» – это фестиваль для всей семьи! Не оставляйте детей дома, им точно не будет у нас скучно. С самого открытия и на протяжении всего фестиваля на площадке будут проходить цирковые и интерактивные театрализованные представления. Для детей до 12 лет на фестивале действует бесплатный вход.

Мы слишком долго сидели взаперти. Фестиваль «ЛАСТОЧКА - SUMMEET» – это крупнейшее городское событие и наше главное место встречи этим летом!