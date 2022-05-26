В Амазонии обнаружены неизвестные ранее древние города

Ученые обнаружили загадочные курганы в юго-западной части бассейна Амазонки, где когда-то находились древние городские поселения. Используя технологию дистанционного зондирования для картографирования местности с воздуха, исследовательская группа выяснила, что 1500 лет назад древние амазонцы проживали в густонаселенных центрах с 22-метровыми глиняными пирамидами, окруженными километрами эстакадных дорог. Статья об этом опубликована в журнале Nature.
Уровень развития этих поселений вызывает немалое удивление у ученых: ведущий автор статьи, археолог из Немецкого археологического института Хайко Прюмерс назвал их "умопомрачительными". "Это первое прямое свидетельство того, что в этой части бассейна Амазонки существовали городские поселения", — утверждает Джонас Грегорио де Соуза, испанский археолог из Университета Помпеу Фабра в Барселоне. Все это можно также считать дополнительным свидетельством в пользу серьезного освоения древними индейцами данных территорий, хотя ранее Амазонка и считалась местом с нетронутой дикой природой до прибытия европейцев.
Люди жили в бассейне реки Амазонки — крупнейшей в мире речной системе размером примерно с континентальную часть Соединенных Штатов — еще за 9,5 тыс. лет до прибытия туда европейцев в XVI веке, причем они жили не просто небольшими кочевыми племенами, которые мало влияют на окружающий мир, — речь идет о большом количестве настоящих городов и деревень, которые даже успели описать первые европейские исследователи, но в дальнейшем их следы как-то сумели затеряться.
Прюмерс и его коллеги воспользовались преимуществами новых технологий, и в 2019 году облетели на вертолете, оснащенном лидаром, шесть районов вблизи мест, которые, как ранее уже предполагалось, были населены южноамериканской культурой Касарабе. Исследователи получили больше, чем рассчитывали: лидар позволил выявить 26 поселений, в том числе 11, о которых ученые ранее и не подозревали.
На съемку такой территории с земли могло бы уйти 400 лет, утверждает Прюмерс. Но почему эти поселения были заброшены спустя 900 лет после их появления, до сих пор остается загадкой. Радиоуглеродный анализ показал, что культура Касарабе исчезла примерно в 1400 году н.э.