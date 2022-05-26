В Амазонии обнаружены неизвестные ранее древние города

Ученые обнаружили загадочные курганы в юго-западной части бассейна Амазонки, где когда-то находились древние городские поселения. Используя технологию дистанционного зондирования для картографирования местности с воздуха, исследовательская группа выяснила, что 1500 лет назад древние амазонцы проживали в густонаселенных центрах с 22-метровыми глиняными пирамидами, окруженными километрами эстакадных дорог. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Уровень развития этих поселений вызывает немалое удивление у ученых: ведущий автор статьи, археолог из Немецкого археологического института Хайко Прюмерс назвал их "умопомрачительными". "Это первое прямое свидетельство того, что в этой части бассейна Амазонки существовали городские поселения", — утверждает Джонас Грегорио де Соуза, испанский археолог из Университета Помпеу Фабра в Барселоне. Все это можно также считать дополнительным свидетельством в пользу серьезного освоения древними индейцами данных территорий, хотя ранее Амазонка и считалась местом с нетронутой дикой природой до прибытия европейцев.

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Люди жили в бассейне реки Амазонки — крупнейшей в мире речной системе размером примерно с континентальную часть Соединенных Штатов — еще за 9,5 тыс. лет до прибытия туда европейцев в XVI веке, причем они жили не просто небольшими кочевыми племенами, которые мало влияют на окружающий мир, — речь идет о большом количестве настоящих городов и деревень, которые даже успели описать первые европейские исследователи, но в дальнейшем их следы как-то сумели затеряться.

Прюмерс и его коллеги воспользовались преимуществами новых технологий, и в 2019 году облетели на вертолете, оснащенном лидаром, шесть районов вблизи мест, которые, как ранее уже предполагалось, были населены южноамериканской культурой Касарабе. Исследователи получили больше, чем рассчитывали: лидар позволил выявить 26 поселений, в том числе 11, о которых ученые ранее и не подозревали.