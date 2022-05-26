Где в Москве можно посмотреть на цветение яблони и сирени

В нескольких частях Москвы можно полюбоваться цветущими яблонями и сиренью. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: вечерняя москва вечерняя москва

Так, в Екатерининском парке гости могут увидеть, как яблони покрываются розовыми соцветиями и фотогенично отражаются в центральном пруду. В парке Коломенское стройные ряды деревьев расположены сразу в стрех старинных садах: Дьяковском, Казанском и Вознесенском.

А цветущие яблони в заповеднике Царицыно ведут свою историю с начала XIX века. Кроме того, такие деревья расположены в саду имени Баумана и на Аллее мира на Поклонной горе.

При этом цветение сирени можно увидеть в Сиреневом саду. Здесь растут уникальные экземпляры, внесенные в международный реестр. В честь 40-летия со дня Победы Великой Отечественной войне сиреневый сад был высажен в Сирингарии на ВДНХ.