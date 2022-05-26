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49 минут назад

Москвичам рассказали, где можно посмотреть на цветение яблони и сирени

Вечерняя Москва

В нескольких частях Москвы можно полюбоваться цветущими яблонями и сиренью. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Где в Москве можно посмотреть на цветение яблони и сирени
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Так, в Екатерининском парке гости могут увидеть, как яблони покрываются розовыми соцветиями и фотогенично отражаются в центральном пруду. В парке Коломенское стройные ряды деревьев расположены сразу в стрех старинных садах: Дьяковском, Казанском и Вознесенском.

А цветущие яблони в заповеднике Царицыно ведут свою историю с начала XIX века. Кроме того, такие деревья расположены в саду имени Баумана и на Аллее мира на Поклонной горе.

При этом цветение сирени можно увидеть в Сиреневом саду. Здесь растут уникальные экземпляры, внесенные в международный реестр. В честь 40-летия со дня Победы Великой Отечественной войне сиреневый сад был высажен в Сирингарии на ВДНХ.

Самая крупнейшая в мире коллекция сортов сирени, начисляющая 170 видов, расположена в главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина РАН, а около 130 сортов москвичи могут увидеть в ботаническом саду МГУ. Также посмотреть цветение сирени можно в парке Сокольники и в Александровском саду, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Места,ВДНХ,РАН,МГУ,
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