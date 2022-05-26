Отель в шведском лесу предлагает поселиться в летающей тарелке

Эко-отель Treehotel в местечке Харадс в Швеции создан специально для любителей девственной природы, нетронутой современной урбанистической цивилизацией. Он живописно расположился среди старых кряжистых деревьев в лесу на севере Швеции. Его предпочитают люди, которые больше всего ценят уединение: писатели, сценаристы, поэты, музыканты и, конечно же, художники всех мастей. Для последних тут настоящее раздолье: можно не только подышать чистейшим лесным воздухом, но и всегда найти великолепную натуру для своих полотен. Известные фотографы также весьма жалуют этот рай природного происхождения.

Фото: провинция.ру провинция.ру

Отель Treehotel очень маленький – в нем всего-то 6 номеров, но они никогда не пустуют. Уникальность этого небольшого приюта туристов состоит в том, что его номера имеют удивительную форму, которая сливается с окружающим горно-лесным ландшафтом.

Например, номер в виде зеркального куба. Лучшей маскировки придумать трудно – в зеркальных стенах отражается лес. Так что это сооружение далеко не сразу разглядишь даже вблизи.

Другой номер имеет конфигурацию в виде летающей тарелки пришельцев – она зависла среди деревьев, будто сюда и правда залетели гости из космоса.

Номер в форме птичьего гнезда поражает постояльцев удивительным контрастом. Снаружи он выглядит в точности как гнездо гигантской птицы из легенд северных скальдов. Зато внутри это уютный номер, рассчитанный на целую семью.

Номер «Кабина» спроектировали специально для влюбленных либо молодоженов. Окна его выходят на реку Луле, и этот пейзаж, по замыслу проектировщиков, должен настраивать пару на романтический лад.