Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
3 часа назад

В Италии сдается дом с ульем, в котором живут миллион пчел

Газета.Ru

В Италии сдается в аренду дом, в котором живут более миллиона пчел, пишет Oddity Central.

В Италии сдается дом с ульем, в котором живут миллион пчел
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для людей они не представляют опасности, так как обитают в отдельном улье. По словам владельца дома Рокко Филомено, основная идея заключается в том, чтобы арендаторы засыпали под монотонное жужжание пчел, которое оказывает успокаивающее воздействие.

"Это первое место в мире, где вы можете спать, погрузившись в характерный звук и аромат пчел, испытав "пчелотерапию" самым аутентичным и естественным способом", - добавил мужчина.

Лежа внутри дома, гости также смогут наблюдать за пчелами через специальный ящик с прозрачными стенами, висящий на потолке. Кроме того, постояльцам предложат завтрак с рикоттой, клубникой и, конечно же, с медом.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители