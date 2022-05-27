Река, которая течет всего два месяца в году

Есть на нашей планете река, воды которой приходят в движение всего лишь на два месяца в году. В остальное время водоем совершенно недвижима. Где протекает эта река и почему о ней мало кто знает, читайте в материале «Рамблера».

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Эта удивительная река носит название Оникс и находится в Антарктиде. Долгое время считалось, что на Ледовом континенте рек просто не может быть, но оказалось, что это вовсе не так.

Находится Оникс на Земле Виктории, вытекает из озера Браунуорт и впадает в озеро Ванда. Протяженность ее всего около 30 километров, что по обычным меркам не слишком много, но при этом Оникс считается самой длинной рекой в Антарктиде.

В этой местности здесь бывает достаточно тепло (по антарктическим меркам, конечно), что дает возможность реке на два месяца освободиться от льда и позволить водам свободно течь между озерами. Это происходит летом, в остальное же время Оникс замирает, промерзая до самого дна.

Никакой рыбы в реке, разумеется, нет, удается выжить в таких суровых условиях только некоторым водорослям и микроорганизмам.