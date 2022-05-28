Как формировался самый активный вулкан Земли

Ученым из Университета Монаша (Австралия) удалось установить, как появился вулкан Килауэа на острове Гаваий, признанный самым активным на Земле, пишет Nature.Этот вулкан относится к щитовым, то есть сформированным в процессе собственных извержений. Магма, растекаясь по большой площади, образует обширный, но не слишком высокий вулкан. В таких случаях из-за толстого слоя застывшей магмы сложно добыть образцы первичного материала, который был на месте вулкана. Это затрудняет процесс геологического исследования. Однако ученые смогли собрать материал с подводной части Килауэа. Анализ этих образцов и помог выяснить процесс формирования вулкана. Так, геологи выяснили, что очаг активности вулкана находится на глубине от 90 до 150 километров.

Фото: Мир24 Мир24

Таким образом, выяснилось, что Килауэа не только самый активный на Земле, но и обладающий самой глубоко расположенной магматической камерой среди всех вулканов. Ориентировочно он возник 210-280 тысяч лет назад на океаническом дне в юго-восточной части побережья. Спустя 100-150 тысяч лет вершина Килауэа появилась над поверхностью воды. Фактически он с соседними образованиями и формирует Гавайские острова.