Как формировался самый активный вулкан Земли

Ученым из Университета Монаша (Австралия) удалось установить, как появился вулкан Килауэа на острове Гаваий, признанный самым активным на Земле, пишет Nature.Этот вулкан относится к щитовым, то есть сформированным в процессе собственных извержений. Магма, растекаясь по большой площади, образует обширный, но не слишком высокий вулкан. В таких случаях из-за толстого слоя застывшей магмы сложно добыть образцы первичного материала, который был на месте вулкана. Это затрудняет процесс геологического исследования. Однако ученые смогли собрать материал с подводной части Килауэа. Анализ этих образцов и помог выяснить процесс формирования вулкана. Так, геологи выяснили, что очаг активности вулкана находится на глубине от 90 до 150 километров.
Таким образом, выяснилось, что Килауэа не только самый активный на Земле, но и обладающий самой глубоко расположенной магматической камерой среди всех вулканов. Ориентировочно он возник 210-280 тысяч лет назад на океаническом дне в юго-восточной части побережья. Спустя 100-150 тысяч лет вершина Килауэа появилась над поверхностью воды. Фактически он с соседними образованиями и формирует Гавайские острова.
Ранее ученые из новозеландского Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) осмотрели вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который произвел разрушительное извержение в январе 2022 года. Исследования показали, что вулкан, вероятно, все еще извергается. В верхней толще воды над ним был выявлен значительный слой пепла. Эксперты отметили, что вулкан не исчерпал свои ресурсы и будет проявлять активность еще долгое время. Так, он станет просыпаться каждые два-три года. Но эти всплески не будут представлять опасности для людей, так как риск нового мощного извержения в ближайшее время оценивается как крайне низкий.