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2 часа назад

Как формировался самый активный вулкан Земли

Мир24иещё 1

Ученым из Университета Монаша (Австралия) удалось установить, как появился вулкан Килауэа на острове Гаваий, признанный самым активным на Земле, пишет Nature.Этот вулкан относится к щитовым, то есть сформированным в процессе собственных извержений. Магма, растекаясь по большой площади, образует обширный, но не слишком высокий вулкан. В таких случаях из-за толстого слоя застывшей магмы сложно добыть образцы первичного материала, который был на месте вулкана. Это затрудняет процесс геологического исследования. Однако ученые смогли собрать материал с подводной части Килауэа. Анализ этих образцов и помог выяснить процесс формирования вулкана. Так, геологи выяснили, что очаг активности вулкана находится на глубине от 90 до 150 километров.

Как формировался самый активный вулкан Земли
Фото: Мир24Мир24

Таким образом, выяснилось, что Килауэа не только самый активный на Земле, но и обладающий самой глубоко расположенной магматической камерой среди всех вулканов. Ориентировочно он возник 210-280 тысяч лет назад на океаническом дне в юго-восточной части побережья. Спустя 100-150 тысяч лет вершина Килауэа появилась над поверхностью воды. Фактически он с соседними образованиями и формирует Гавайские острова.

Ранее ученые из новозеландского Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) осмотрели вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который произвел разрушительное извержение в январе 2022 года. Исследования показали, что вулкан, вероятно, все еще извергается. В верхней толще воды над ним был выявлен значительный слой пепла. Эксперты отметили, что вулкан не исчерпал свои ресурсы и будет проявлять активность еще долгое время. Так, он станет просыпаться каждые два-три года. Но эти всплески не будут представлять опасности для людей, так как риск нового мощного извержения в ближайшее время оценивается как крайне низкий.

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