Как мы обнаружим экзопланеты с океанами

Океаны нашей планеты генерируют характерные световые сигнатуры, когда солнечный свет отражается от них. То же самое могут делать и экзопланеты со значительным океаническим покрытием.

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В новом исследовании рассматриваются световые сигнатуры, отражающиеся от океанов Земли, и изучается их поток и поляризация. Исследователи смоделировали две Земли: сухую планету и влажную планету с облаками и атмосферой, похожей на земную. Затем они смоделировали, как свет будет отражаться от этих планет в различных условиях. Они обнаружили, что только океан может вызвать определенное изменение поляризации света.

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По некоторым научным оценкам, до четверти известных экзопланет имеют океаны, хотя большая часть воды может находиться под поверхностью. В нашей Солнечной системе только планета Земля имеет поверхностные воды. Несколько лун в Солнечной системе имеют подповерхностные океаны, и некоторые из карликовых планет, вероятно, тоже.

В ходе численного моделирования экзопланет исследователи установили три параметра: общий поток (F), поляризованный поток (Q) и степень поляризации (Ps). «Океаны состоят из отражающих поверхностей Френеля с волнами, гонимыми ветром, пеной и волновыми тенями над естественной голубой морской водой», - объясняют учёные. Отражение Френеля - это когда отраженный свет находится в той же плоскости, что и падающий. Второе наименование этого явления - параллельная поляризация, названная в честь Огюстена-Жана Френеля. Он изобрел линзу, используемую в маяках, которая фокусирует свет в более узкий луч.

Измерение поляризации света из океанов важно потому, что звездный свет не должен быть поляризованным. Кроме того, если световые сигналы ухудшаются с расстоянием, то степень поляризации - нет.

Экстремально Большой Телескоп диаметром 40 метров (E-ELT) и проект космического телескопа, работающего в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазонах (LUVOIR), концепция космического телескопа, разрабатываемая НАСА, будут способны измерять поляризованный свет.

Главный вывод заключается в том, что степень поляризации (Ps) падает только при определенных обстоятельствах, которые можно измерить. Как отмечают авторы, «Падение Ps наблюдаются только для океанических планет и только при безоблачном блеске».

Космическая наука уверена, что экзопланеты с океанами существуют и могут поддерживать жизнь. Намеки на экзоокеаны появляются, когда ученые измеряют плотность экзопланеты в зависимости от ее размера. Если их моделирование окажется верным, мы сможем разработать надежный способ обнаружения океанических миров на больших расстояниях. E-ELT должен увидеть первый свет около 2027 года, и он будет способен обнаруживать поляризованный звездный свет, отраженный от океанов.